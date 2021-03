El Hijo – A Wild West Tale: Trailer und Termin für PS4

Das Western-Stealth-Game "El Hijo: A Wild West Tale", das im Dezember 2020 den PC eroberte, wird am 25. März 2021 auch für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen. Einen Trailer seht ihr schon heute.

"El Hijo: A Wild West Tale" wird auch den Konsolenspielern überreicht.

HandyGames und die Honig Studios haben mitgeteilt, dass das Western-Stealth-Game „El Hijo: A Wild West Tale“ in Kürze für Konsolen erscheinen wird. Nachdem der PC-Launch bereits im Dezember des vergangenen Jahres erfolgte, ist die Veröffentlichung auf Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch für den 25. März 2021 geplant. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen neuen Trailer.

„El Hijo: A Wild West Tale“ ist ein Spaghetti-Western-Stealth-Spiel, in dem ihr einen sechsjährigen Jungen spielt, der auf der Suche nach seiner Mutter ist. Mit jeder Herausforderung gewinnt der kleine Protagonist mehr Selbstvertrauen und Gerissenheit und wird immer besser dabei, an seinen Feinden vorbeizukommen.

„Auf deiner Reise findest du dich in einem abgelegenen Kloster, einem rauen und unversöhnlichen Wüstenstreifen und in einer Grenzstadt voller Verbrechen und Schurkerei wieder“, so die Entwickler des Titels.

Features laut Hersteller:

Überlebe den Wilden Westen mit der Klugheit eines jungen Helden

Erkunde dunkle Klöster, Wüsten und Boomtowns in einer Spaghetti-western Welt

Verstecke dich vor den Gesetzlosen und verschmilze mit den Schatten

Löse spielerisch knifflige Rätsel

Verwende ein Arsenal an taktischen Spielzeugen, um an den Desperadoes vorbeizukommen

Inspiriere andere Kinder auf dem Weg in die Freiheit

Genieße die packende Geschichte eines tapferen Sohnes, der nach seiner Mutter sucht

Die PC-Version von „El Hijo: A Wild West Tale“ wurde im vergangenen Jahr ordentlich bewertet und kommt auf Metacritic auf einen Score von 74. GameSpace schrieb zum Beispiel: „El Hijo macht einfach Spaß zu spielen. Man muss nicht viel nachdenken, um durch die Level zu kommen. Und das Spiel verzeiht, wenn man mal erwischt wird. Die Inspiration der Kinder im Spiel ist ein großartiges Motivationssystem, das euch dazu verleiten wird, die Level erneut zu spielen, um die 100%ige Fertigstellung zu erreichen!“

Weniger begeistert war Vandal: „El Hijo hat gute Ideen und Absichten, aber am Ende des Tages ist es nur ein gut aussehendes Rätselspiel, das sich ein bisschen altmodisch anfühlt.“ Die weiteren Meinungen sind hier aufgelistet.

