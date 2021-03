Civilization 6: Trailer liefert einen ersten Eindruck von Portugal-DLC

"Civilization 6" ist unter anderem für die PS4 erhältlich.

Im Rahmen des „New Frontier“ genannten Season-Pass wird der Strategie-Titel „Civilization 6“ weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Weiter geht es bereits in der nächsten Woche, in der die Spieler mit dem umfangreichen Portugal-DLC bedacht werden. Dieser kann sowohl einzeln als auch im „New Frontier“-Pass erworben werden. Zur Einstimmung auf den besagten DLC stellten die Entwickler von Firaxis einen frischen Trailer zu „Civilization 6“ bereit, in dem unter anderem der Herrscher Johann III. von Portugal in den Fokus des Interesses rückt.

Ein neuer Zombie-Modus und mehr

Zu den neuen Inhalten, denen mit dem Portugal-DLC der Weg in „Civilization 6“ geebnet wird, gehört zum einen natürlich die neue Zivilisation Portugal mitsamt ihrem Herrscher. Ebenfalls geboten wird ein Zombie-Modus, mit dem die Macher von Firaxis für spielerisch frischen Wind sorgen möchten. In „Zombie-Verteidigung“ bleiben die Gestorbenen nicht tot, sondern kehren als Untote auf die Schlachtfelder zurück.

Zum Thema: Civilization 6: Releasetermin, Trailer und Details zum Portugal-DLC

„Zombie-Einheiten greifen die nächste Nicht-Zombie-Einheit an; alle von ihnen besiegten Einheiten steigen selbst als Zombies wieder ein. Neue Modernisierungen für Fallen und Barrikaden fügen gegnerischen Einheiten, die hindurch oder an ihnen vorbeiziehen, Schaden zu und können auf eigenem oder neutralem Gebiet gebaut werden. Zusätzlich ermöglichen zwei neue Projekte dem Spieler, Zombie-Einheiten für kurze Zeit innerhalb der Grenzen einer Stadt zu unterwerfen und sie unter seine Kontrolle zu bringen“, heißt es zum neuen Zombie-Modus weiter.

Der Portugal-DLC wird am 25. März 2021 erscheinen.

