GTA Online: Die Belohnungen, Rabatte und Inhalte der Woche

Ab sofort stehen in der Welt von "GTA Online" neue Belohnungen, Inhalte und mehr bereit. Wir verraten euch, worauf ihr euch in dieser Woche im Detail freuen dürft.

"GTA Online": Neue Specials stehen bereit.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, dürfen sich die Spieler von „GTA Online“ mit sofortiger Wirkung über neue Belohnungen, Rabatte und Inhalte freuen.

Während euch in der Landezone in dieser Woche die dreifache Menge an Belohnungen und Erfahrungspunkten eingeräumt wird, warten in allen Fallschirm-Missionen und für Biker-Verkäufe, -Arbeit und -Herausforderungen die doppelten Belohnungen. 500.000 GTA-Dollar hingegen gibt es für fünf Monster-Stunts. Diese Belohnung wird laut Rockstar Games bis zum 14. April 2021 ausgeschüttet. Wer in dieser Woche an einer Fallschirm-Mission teilnimmt, erhält bis zum 14. April 2021 einen kostenlosen Bigness-Jackal-Pullover.

Zum Thema: Red Dead Online: Die Inhalte und Boni der Woche in der Übersicht

Als Hauptpreis am Glücksrad wartet aktuell der Sportwagen Itali RSX. Neben Glücksrittern kommen in dieser Woche natürlich auch die Schnäppchenjäger unter euch auf ihre Kosten. 40 Prozent Rabatt warten beispielsweise auf alle Garagen, Hangars und zugehörige Erweiterungen und Anpassungen.

Hinzukommen 40 Prozent Rabatt auf den Nagasaki Outlaw, den Karin Sultan Classic, den Invetero Coquette D10, den Grotti Visione, den Dinka Sugoi, den Buckingham Maverick, die Buckingham Howard NX-25, den Western Company Annihilator Stealth, die Buckingham Vestra, den Buckingham Valkyrie und den Western Company Cargobob.

Die Prime & PS Plus-Vorteile in der Übersicht

Boni mit Prime Gaming: GTA-Online-Spieler, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA-Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Rabatte mit Prime Gaming: 80 Prozent Rabatt auf den Annis Savestra, 35 Prozent auf den Vapid Slamtruck und 40 Prozent auf das Motorrad Maibatsu Manchez Scout.

PlayStation-Plus-Vorteile: Ab sofort müssen PlayStation-Plus-Abonnenten nicht mehr bis zu 72 Stunden nach dem Login warten, um die GTA$ auf ihrem Maze-Bank-Konto zu finden. Von diesem Zeitpunkt an können sie sich die 1.000.000 GTA$ ab dem jeweiligen Monatsbeginn einfach direkt im PlayStation Store abholen, die unmittelbar danach aufs Konto überwiesen werden

Quelle: Pressemitteilung

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu GTA Online