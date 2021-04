Hitman 3: Content-Plan für April mit Elusive Targets enthüllt

IO Interactive verrät in einem Video und auf der offiziellen Seite, welche Herausforderungen euch im April in "Hitman 3" erwarten. Vorgestellt wird damit die "Season of Greed".

Diese Inhalte erwarten euch in den kommenden Wochen.

IO Interactive hat die für April gültige Content-Roadmap von „Hitman 3“ enthüllt. Sie umfasst die ersten Elusive Targets des Spiels. Dabei handelt es sich um neue Ziele, die für eine begrenzte Zeit an bestehenden Schauplätzen zu finden sind. Spieler erhalten nur eine Chance, sie auszuschalten.

Das erste Elusive Target ist The Collector (Der Sammler), der vom 9. bis 19. April 2021 in Dartmoor zu finden sein wird, während The Politician (Der Politiker) vom 23. April bis 3. Mai 2021 in Hawke’s Bay auftaucht – einem momentan ausgewählten Ort im „Hitman 3 Free Starter Pack“.

Featured Contracts und Eskalationsauftrag

Ebenfalls kostenlos für alle Besitzer von „Hitman 3“ sind die Featured Contracts von Two Angry Gamers (Dubai und Dartmoor) am 15. April und Achievement Hunter (Mendoza und Chongqing) am 6. Mai. Dazwischen liegt der neue Eskalationsauftrag The Jinzhen Incident (Chongqing), der am 29. April 2021 startet. Der Berlin Egg Hunt läuft wiederum bis zum 12. April 2021 und lässt euch ein Outfit freischalten.

Der erste Teil von „Hitman 3: Seven Deadly Sins“, der den „Titel Act 1: Greed“ trägt, wurde bereits am 30. März 2021 veröffentlicht und lässt die Spieler für neue Missionen nach Dubai zurückkehren. Das Hauptaugenmerk liegt auf einer neuen Eskalation namens „Die Gier“, die es den Spielern ermöglicht, bestimmte Gegenstände zwischen den drei enthaltenen Abschnitten mitzunehmen.

Hier die Planung bis zum 9. Mai 2021:

Act 1: Greed / Seven Deadly Sins DLC

Berlin Egg Hunt / Seasonal Event

The Satu Mare Delirium / Deluxe Escalation

The Collector (Dartmoor) / Elusive Target

Two Angry Gamers x Dubai & Dartmoor / Featured Contracts

The Politician (Hawke’s Bay) / Elusive Target

Achievement Hunter x Berlin, Chongqing and Mendoza / Featured Contracts

Die kompletten Details zum April-Content-Plan für „Hitman 3“ findet ihr auf der offiziellen Seite der Reihe.

