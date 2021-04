GTA 5 Online: GTA$ & RP-Boni, Geschenke und Belohnungen am 20. April

Rockstar hat eine Übersicht über die neuen Aktionen in "GTA 5 Online" enthüllt. Einmal mehr erwarten euch Boni, Preise und Rabatte.

Diesen Flitzer könnt ihr in dieser Woche gewinnen.

Rockstar Games hat verraten, was euch ab dieser Woche in „GTA 5 Online“ erwartet. Dazu zählen dreifache GTA$ & RP in Sumo und Sumo (Remix) sowie doppelte GTA$ & RP für Biker-Verkaufsmissionen, RC-Bandito-Rennen und Zeitrennen (inkl. RC-Zeitrennen).

Auch auf Geschenke könnt ihr euch einstellen. Dazu zählen (nur) am 20. April 2021:

Kostenlose Shirts: Das gefälschte Vapid-T-Shirt, das Vintage Vapers-Den-T-Shirt für Besitzer des Vapers-Den-T-Shirts und das schwarze bzw. weiße R-Tarn-T-Shirt

Das gefälschte Vapid-T-Shirt, das Vintage Vapers-Den-T-Shirt für Besitzer des Vapers-Den-T-Shirts und das schwarze bzw. weiße R-Tarn-T-Shirt Geschenke: Der Höhenflieger-Fallschirmrucksack kostenlos bei Ammu-Nation, der grüne Weltraumhorror-Bodysuit abzuholen bei Binco, Ponsonby’s oder Suburban und der grüne Reifenqualm bei LS Customs

Der Höhenflieger-Fallschirmrucksack kostenlos bei Ammu-Nation, der grüne Weltraumhorror-Bodysuit abzuholen bei Binco, Ponsonby’s oder Suburban und der grüne Reifenqualm bei LS Customs Boni: Doppelte GTA$ für das Gras, das ihr im Finale des Cayo Perico Heists einsackt

Das Podiumsfahrzeug der Woche

Auch in dieser Woche könnt ihr am Glücksrad drehen und GTA$, RP, Kleidung oder Überraschungspreise absahnen. Der Hauptpreis der Woche ist der Albany V-STR, eine Luxuslimousine, die euch nahezu hermetisch von den restlichen 99 Prozent abschotten soll.

„Ganz gleich, ob ihr im Penthouse aufwacht, an den Automaten spielt oder vor dem Besuch im Music Locker noch ein bisschen zockt – die Lobby des Diamond Casino & Resort ist ein absoluter Pflichtbesuch für jeden anspruchsvollen Bürger von Los Santos“, so Rockstar Games.

Rabatte der Woche

Ab dieser Woche gibt es unter anderem 40 Prozent Rabatt auf alle Spielhallen sowie 30 Prozent Rabatt auf das Hauptkontrollterminal und alle Spielautomaten. Zusätzlich könnt ihr Rabatte auf eine Reihe von Fahrzeugen nutzen:

40 Prozent Rabatt

RC Bandito

Invade-And-Persuade-Panzer

Progen PR4

Ocelot R88

50 Prozent Rabatt

Karin Kuruma (Gepanzert)

30 Prozent Rabatt

Grotti Brioso 300

Boni und Vorteile mit Prime Gaming

Alle, die „GTA 5 Online“ spielen und ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA$, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Obendrauf gibt es 70 Prozent auf den Pegassi Zorrusso sowie 80 Prozent auf den Sportwagen Grotti GT500 und den Geländewagen Pfister Comet Safari.

