GTA Online: Die Extras und Belohnungen der aktuellen Woche in der Übersicht

Ab sofort stehen in "GTA Online" neue Inhalte, Belohnungen und Rabatte bereit. Wir verraten euch, auf worauf ihr euch in der laufenden Woche im Detail freuen dürft.

"GTA Online" bekam neue Inhalte und Boni spendiert.

Wie die Entwickler von Rockstar Games bekannt gaben, stehen in der Welt von „GTA Online“ ab sofort die Boni und Rabatte der laufenden Woche bereit.

Wer sich aktuell an „Motor Wars“ wagt, hat bis zum 2. Juni 2021 die Möglichkeit, die dreifache Anzahl an Erfahrungspunkten und GTA-Dollar einzustreichen. Bunker-Verkaufsmissionen und die Bunkerserie hingegen räumen euch die doppelte Anzahl an Belohnungen ein. Solltet ihr in dieser Woche einen Bunker erwerben oder bereits einen besitzen, erhaltet ihr einen kostenlosen schwarzen Hawk-&-Little-Hoodie, der euch in der nächsten Woche geliefert wird.

Ein kostenloses Baumtarn-Design für den HVY MTW für Spieler ab Rang 100 kann in der Waffenfahrzeug-Werkstatt genutzt werden, während der Übermacht Revolter als Hauptpreis am Glücksrad wartet. Schnäppchenjäger dürfen sich in dieser Woche auf einen Rabatt in Höhe von 40 Prozent auf den HVY MTW, das Bravado-Halbkettenfahrzeug, den Ocelot Ardent, den Enus Pragaon R, den Witwenmacher, den Up-n-Atomisierer und den Unheiligen Höllenboten freuen.

Anbei die Prime-Boni der aktuellen „GTA Online“-Woche.

Die Prime-Boni der Woche in der Übersicht

Boni mit Prime Gaming: Alle, die ihr Konto im Rockstar Games Social Club erfolgreich mit Prime Gaming verknüpfen, erhalten die Sonarstation für die Kosatka kostenlos sowie 200.000 GTA-Dollar, wenn sie zu einem beliebigen Zeitpunkt in dieser Woche spielen.

Rabatte mit Prime Gaming: 70 Prozent Rabatt auf den Dewbauchee JB 700W und den gepanzerten Brute Boxville RV sowie 35 Prozent auf das bewaffnete Dingi

