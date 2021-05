Google Stadia: Der Produktmanager hat das Unternehmen verlassen

Der Produktmanager von Google Stadia hängt seinen Job an den Nagel. Das bestätigte das US-amerikanische Technologieunternehmen auf Nachfrage von 9to5Google.

Bei Google Stadia läuft es nicht gerade rund.

John Justice, der Produktmanager von Google Stadia, wird nicht mehr länger für den Cloud-Gaming-Service und Google allgemein tätig sein. Gegenüber 9to5Google bestätigte das Technologieunternehmen, dass Justice nicht mehr länger für Google arbeitet. Genaue Gründe dafür wurden nicht genannt.

Ein Nachfolger wurde noch nicht genannt

Als Produktmanager war Justice unter anderem für ein positives Nutzererlebnis zuständig und informierte in der Vergangenheit über kommende Funktionen. Erst im Dezember hieß es, dass über unvollendete Funktionen nicht mehr gesprochen wird, um falsche Versprechungen zu vermeiden. Wer die Nachfolge übernehmen wird, ist noch unklar.

Im Februar haben wir erfahren, dass das hauseigene Entwicklerstudio von Google geschlossen wurde. Daher wird es keine First-Party-Spiele mehr geben und stattdessen die Zusammenarbeit mit Drittentwicklern weiter gefördert. Kurz darauf verriet Vizepräsident Phil Harisson, dass tatsächlich Microsofts Übernahme von Bethesda Softworks einer der Gründe dafür war.

Trotzdem sollen in diesem Jahr über 100 weitere Spiele in den Dienst integriert werden. In der Zwischenzeit kamen mit der Fußball-Simulation „FIFA 21“ und dem Yakuza-Spinoff „Judgment“ immerhin zwei namhafte Titel dazu.

Auch Take-Two Interactive betrachtet das Cloud-Gaming noch misstrauisch. Darüber könnt ihr euch in folgendem Artikel informieren:

Es läuft jedenfalls nicht besonders gut für Google Stadia. Der große Erfolg ist seit der Markteinführung im November 2019 ausgeblieben. Die anfänglichen Versprechungen konnten nicht eingehalten werden, was bei den Kunden für Enttäuschung sorgte. Es scheint, dass Cloud-Gaming-Dienste noch einige Jahre benötigen, um sich endgültig durchzusetzen.

