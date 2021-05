Call of Duty Black Ops Cold War: CARV.2-Taktikgewehr und neue Playlists veröffentlicht

Die neuen Playlists stehen in "Call of Duty: Black Ops Cold War" zur Verfügung. Zudem hat Treyarch mit der CARV.2 ein neues Taktikgewehr veröffentlicht, das sich die Spieler erspielen können.

Die Verantwortlichen von Activision und Treyarch veröffentlichten am gestrigen Abend ein neues Update für den First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“, mit dem sie unter anderem eine neue Waffe ins Spiel brachten und einige Änderungen vornahmen.

Partyspiele und ein Monster auf Mitteldistanz

Demnach können die Spieler ab sofort das CARV.2-Taktikgewehr freischalten, das sowohl in „Call of Duty: Black Ops Cold War“ als auch „Call of Duty: Warzone“ genutzt werden kann. Entweder schließt man eine bestimmte In-Game-Herausforderung ab oder kauft sich das „Plastik Prototype“-Bundle im In-Game-Store, um das neue Gewehr freizuschalten.

Des Weiteren kann man eine neue Partyspiele-Playlist spielen, in der Klassiker wie Requisitenjagd, Waffenspiel, Feuergefecht und Stock & Stein enthalten sind. Außerdem steht eine neue 24/7-Playlist zur Verfügung. In dieser kann man sich in den Spielmodi Team Deathmatch, Abschuss bestätigt, Herrschaft und Stellung auf den Karten „Yamantau“ sowie „Diesel“ austoben. Eine Hardcore-Variante inklusive Hardcore Team Deathmatch, Hardcore Herrschaft und Hardcore Abschuss bestätigt wird ebenfalls geboten. Abschließend wurde auch Gunfight Blueprints zurückgebracht.

Die konkreten Änderungen, die das neue Update vornahm, kann man den offiziellen Patchnotes entnehmen. Hier ist noch einmal eine Übersicht zu den aktuellen Spiellisten im Multiplayer und in Zombies:

Multiplayer

Yamantau + Diesel 24/7 [NEU] (auch in Hardcore verfügbar)

(auch in Hardcore verfügbar) Partyspiele [NEU]

Nur Scharfschützen-Moshpit

Nuketown 24/7 (auch in Hardcore verfügbar)

Gunfight Blueprints

Face Off (auch in Hardcore verfügbar)

Multi-Team Moshpit

Zombies

Ausbruch

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade: First Person

Dead Ops Arcade

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

Onslaught Nuketown (PlayStation)

Onslaught Yamantau (PlayStation)

„Call of Duty: Black Ops Cold War“ erschien im vergangenen November für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Aktuell befindet sich der Shooter in der dritten Season, die zahlreiche neue Inhalte im Battle Pass anbietet und noch einige weitere Karten ins Spiel bringen soll.

