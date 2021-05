Ever Forward: Konsolen-Version erscheint etwas später – Neuer Trailer

Wie die Entwickler von Pathea Games einräumten, wird sich die Konsolen-Version des Puzzle-Adventures "Ever Forward" um ein paar Wochen verschieben. Als kleines Trostpflaster steht ein frischer Trailer bereit.

"Ever Forward" erscheint im August 2021 für die Konsolen.

Zumindest für den PC wurde das Puzzle-Adventure „Ever Forward“ aus dem Hause Pathea Games wie geplant veröffentlicht.

Wie das Entwicklerstudio in einer aktuellen Ankündigung einräumte, wird sich die Veröffentlichung für die Konsolen um ein paar Wochen verschieben. Nachdem „Ever Forward“ zunächst für einen Konsolen-Release am 29. Juni 2021 vorgesehen war, spricht Pathea Games mittlerweile von einer Veröffentlichung am 10. August 2021. Als kleines Trostpflaster steht ein frischer Trailer zum Puzzle-Abenteuer bereit.

Ein Titel für versierte Puzzle-Fans

Offiziellen Angaben zufolge wurde „Ever Forward“ mit langjährigen Fans des Puzzle-Genres im Hinterkopf entwickelt, die mit den enthaltenen Rätseln gehörig gefordert werden sollen. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der jungen Maya, die sich in einer seltsamen Welt, die zwischen Realität und Vorstellungskraft zu finden ist, wiederfindet.

Zum Thema: Ever Forward: Neues Puzzle-Adventure der „My Time at Portia“-Entwickler angekündigt

Um sich selbst zu finden und sich von ihren Angstzuständen zu befreien, steht Maya vor der Aufgabe, ihre Erinnerungen freizuschalten und die Geheimnisse der mysteriösen Spielwelt aufzudecken. Die Spielmechaniken reichen von einfachen Bewegungen und Sprüngen bis hin zur Teleportation und der Schwerkraftkontrolle.

„Ever Forward“ erscheint neben dem PC für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Nintendos Switch.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Ever Forward