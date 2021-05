Shadow Warrior 3: Ausgewählte Waffen und Killer-Upgrades im Trailer vorgestellt

"Shadow Warrior 3" erscheint 2021.

In den vergangenen Wochen bedachten uns die Entwickler von Flying Wild Hog in regelmäßigen Abständen mit frischen Trailern zu „Shadow Warrior 3“.

Ab sofort steht das nächste Video bereit, das euch einen Blick auf den neuesten Ableger der schrägen Action-Reihe ermöglicht. Im neuesten Trailer zu „Shadow Warrior 3“ werden euch zum einen ausgewählte Waffen vorgestellt, mit denen ihr den Kampf gegen die Mächte der Finsternis aufnehmt. Darüber hinaus präsentieren euch die Macher von Flying Wild Hog diverse Killer-Upgrades.

Der Kampf um den Frieden der Welt

In den Mittelpunkt der Geschichte rücken der gescheiterte Firmenshogun Lo Wang und sein früherer Arbeitgeber, späterer Erzfeind und noch späterer Mitstreiter Orochi Zilla. Ungewollt befreiten die beiden Protagonisten einen mächtigen Drachen aus einem Gefängnis und bedrohten damit den Frieden in der Welt. Nun liegt es in „Shadow Warrior 3“ an euch, den Drachen zu besiegen und diese Gefahr ein für alle Mal zu bannen.

Zum Thema: Shadow Warrior 3: Motoko’s Thunderdome und der Granatwerfer im neuen Trailer

„Bewaffnet mit einer durchschlagenden Kombination aus Klingen und Kugeln muss Lo Wang unbekannte Teile der Welt durchqueren, um die finstere Bestie zu finden und die Apokalypse erneut abzusagen. Alles, was dazu nötig ist, ist die Maske eines toten Gottes, das Ei eines Drachen, etwas Zauberei und genügend Feuerkraft, um die unwirtlichen Shadowlands zu bändigen“, führen die Entwickler von Flying Wild Hog aus.

„Shadow Warrior 3“ wird im Laufe dieses Jahres für den PC, die Xbox One und die PlayStation 4 erscheinen.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Shadow Warrior 3