The Forgotten City: Termin enthüllt und neuer Trailer

"The Forgotten City" hat heute nicht nur einen neuen Trailer erhalten. Auch der Termin des Titels ist inzwischen in Stein gemeißelt.

"The Forgotten City" kommt im Juli auf den Markt.

Der Entwickler Modern Storyteller und der Publisher Dear Villagers haben den Termin von „The Forgotten City“ enthüllt. Der Titel wird demnach am 28. Juli 2021 für PC (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Wollt ihr hingegen die Switch-Version spielen, müsst ihr euch bis zum dritten Quartal des laufenden Jahres gedulden. Unterhalb dieser Zeilen seht ihr einen neuen Trailer.

Mörder-Mystery-Spiel mit Erkundungen

Mit „The Forgotten City“ erwartet euch ein Mörder-Mystery-Spiel, bei dem darum geht, die Welt zu erkunden und bestimmte Schlussfolgerungen zu ziehen. Zugrunde liegt ein Szenario, in dem in einer geheimen unterirdischen Stadt im Römischen Reich 26 Seelen verzweifelt an ihrem Leben hängen.

Als Spieler müsst ihr ihre letzten Momente in einer Zeitschleife immer wieder aufs Neue erleben, während ihr den Ausgang des Tages mit jedem Geheimnis, das ihr aufdecken könnt, etwas abändert.

Zwar könnt ihr in „The Forgotten City“ auch kämpfen. Allerdings soll euch Gewalt allein nicht weiterhelfen. „Nur wer die Zeitschleife clever ausnutzt und schwere moralische Entscheidungen trifft, kann die Geheimnisse der Spielwelt lösen und die Zeitschleife austricksen“, so die Macher.

Features laut Hersteller:

Erkundet eine authentische antike römische Stadt in einer offenen Welt, die mit der Unreal Engine zum Leben erweckt wurde.

Werdet in das Leben von detailreichen, interaktiven Charakteren verwickelt.

Kämpft mit moralischen Dilemmas, die Konsequenzen auf Leben und Tod haben.

Untersucht ein fesselndes, nicht-lineares Geheimnis mit mehreren Enden.

Schlüpft in die Rolle eines beliebigen Charakters, indem ihr das Geschlecht und die Hintergrundgeschichte bestimmt.

Löst Probleme auf eure eigene Weise, mit Vernunft, Charme, Bestechung, Heimlichkeit, Einschüchterung oder durch geschicktes Ausnutzen der Zeitschleife.

„The Forgotten City“ wird wie anfangs erwähnt am 28 Juli 2021 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S und Xbox One auf den Markt gebracht. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend der Release-Date-Trailer:

