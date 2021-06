Research and Destroy: Rundenbasiertes Actionspiel lässt euch eine übernatürliche Horde bekämpfen – Ankündigungstrailer

Mit "Research and Destroy" haben Spike Chunsoft und Implausible Industries ein neues rundenbasiertes Actionspiel angekündigt, in dem man die Menschheit vor einer alles zerstörenden Horde retten muss.

Der Publisher Spike Chunsoft hat das neueste Spiel von Implausible Industries angekündigt. Dementsprechend dürfen sich die Spieler auf das rundenbasierte Actionspiel „Research and Destroy“ freuen, das im Oktober 2021 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) veröffentlicht werden soll. Auf dem PC steht auch schon eine Demo zum Download bereit.

In „Research and Destroy“ übernimmt man die Kontrolle über drei brillante Wissenschaftler, die seltsame Waffen und Gadgets entwickeln, um übernatürliche Horden zu zerstören, die alles bis auf die Menschheit ausgerottet haben. Des Weiteren haben die Entwickler bestätigt, dass es sowohl lokalen als auch Online-Koop geben wird. Somit kann man auch mit einem Freund die Bedrohung ausmerzen.

Mit einem ersten Trailer macht man uns die Ankündigung auch schmackhaft und gewährt einen ersten Blick auf das Actionspiel. Somit kann man bereits einen ersten Eindruck erhalten.

Die Features von Research and Destroy

ERFORSCHEN – Erhalte neue Erkenntnisse zur übernatürlichen Bedrohung über Vivisektion auf dem Kampffeld und entwickle dann radikale Verbesserungen für jede merkwürdige Waffe und jeden faszinierenden Apparat!

– Erhalte neue Erkenntnisse zur übernatürlichen Bedrohung über Vivisektion auf dem Kampffeld und entwickle dann radikale Verbesserungen für jede merkwürdige Waffe und jeden faszinierenden Apparat! VERNICHTEN – Plane voraus und kämpfe dann in einer Kombination aus rundenbasierter Strategie und Echtzeit-Shooter. Jede Sekunde zählt!

– Plane voraus und kämpfe dann in einer Kombination aus rundenbasierter Strategie und Echtzeit-Shooter. Jede Sekunde zählt! KOOP – Passe das Aussehen deiner Wissenschaftler an und spiele jederzeit online oder lokal mit Freunden!

– Passe das Aussehen deiner Wissenschaftler an und spiele jederzeit online oder lokal mit Freunden! KAMPAGNE – Passe deine wissenschaftliche Guerillataktik an, um die Kampagnenkarte zu bewältigen und die Quelle der Übernatürlichen zu finden. Jeder Durchgang ist anders!

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Research and Destroy