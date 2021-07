Fall Guys: Dschungel-Dome mit neuen Runden – Details und Videos

"Fall Guys: Ultimate Knockout" startet in die nächste Season. Was euch darin erwartet, wurde im Zuge eines Livestreams enthüllt.

Epic Games hat verraten, dass ab dem morgigen 20. Juli 2021 für PlayStation-Konsolen und PC die fünfte Saison von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ verfügbar sein wird. In der neuen Saison verschlägt es die Bohnen in den Dschungel-Dome. Euch erwarten schwingende Baumstämme, ein geheimnisvoller Tempel und mechanische Nashörner.

Vorgestellt wurden die neuen Inhalte im Zuge eines Enthüllungsevents,ihr euch hier anschauen könnt. Enthüllt wurden dabei nicht zuletzt die neuen Runden der neuen Saison.

Neue Runden in Saison 5 Laut Hersteller:

Treetop Tumble: Der Weg zum Ziel führt über verzweigte Routen, gefüllt mit gefährlichen Stammschaukeln und sich aufblasenden Fröschen.

Der Weg zum Ziel führt über verzweigte Routen, gefüllt mit gefährlichen Stammschaukeln und sich aufblasenden Fröschen. Stompin‘ Ground: Auf der hektischen Flucht vor drei mechanischen Nashörnern gilt es schnell und wendig zu sein.

Auf der hektischen Flucht vor drei mechanischen Nashörnern gilt es schnell und wendig zu sein. Lost Templee: Eine ehrgeizige Runde mit einem neuen Finale erwartet die Bohnen: Der Weg durch den Tempel, zur Krone, verändert sich ständig.

Eine ehrgeizige Runde mit einem neuen Finale erwartet die Bohnen: Der Weg durch den Tempel, zur Krone, verändert sich ständig. Lily Leapers: Gutes Rhythmusgefühl und eine sichere Landung sind wichtig, um eine Ebene nach der anderen zu erobern.

Gutes Rhythmusgefühl und eine sichere Landung sind wichtig, um eine Ebene nach der anderen zu erobern. Bubble Trouble: In Bubble Trouble müssen die mit Hindernissen gefüllten aktiven Bereiche überwunden werden, um eine Chance auf den Sieg zu haben.

In Bubble Trouble müssen die mit Hindernissen gefüllten aktiven Bereiche überwunden werden, um eine Chance auf den Sieg zu haben. Pegwin Pool Party: Bei der Pegwin Pool Party gilt es die Pegwins zu schnappen und sie nicht mehr loszulassen, während die Bohnen auf den flotten Rutschen unterwegs sind. Je länger sie festgehalten werden, desto mehr Punkte gibt es.

Die zeitlich begrenzten Events der neuen Saison seien „vollgepackt mit besonderen Herausforderungen und entsprechenden Belohnungen“. Dazu zählen seltene Kostüme, Emotes, Namensschilder und mehr.

Auch Verbesserungen an „Fall Guys: Ultimate Knockout“ sind geplant. So soll an zahlreichen Möglichkeiten gearbeitet werden, um das Zusammenspiel mit anderen zu verbessern und erweitern. Geplant sind laut Hersteller „begrenzte Duo- und Trio-Shows, die einen Abstecher in den Trupp-Modus lohnenswert machen“.

