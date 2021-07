Lemnis Gate: Mehr Zeit benötigt – Release des strategischen Shooters verschoben

"Lemnis Gate" verschiebt sich auf Ende September.

Mit „Lemnis Gate“ schrieben sich die Entwickler von Ratloop Games das Ziel auf die Fahnen, für spielerisch frischen Wind im Shooter-Genre zu sorgen.

Um nichts dem Zufall überlassen, entschloss sich das Studio dazu, sich für die Arbeiten an „Lemnis Gate“ die nötige Zeit zu nehmen. Dies bedeutet allerdings, dass „Lemnis Gate“ nicht mehr wie geplant Anfang August veröffentlicht werden kann. Stattdessen wird sich der strategische Shooter um einige Wochen verschieben und ist nun für eine Veröffentlichung am 28. September 2021 vorgesehen.

Ein Strategie-Shooter in einer Zeitschleife

Das komplette Statement zur Verschiebung wurde über den offiziellen Twitter-Kanal von Ratloop Games zur Verfügung gestellt. „Lemnis Gate“ befindet sich für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One sowie die Xbox Series X/S in Entwicklung und versteht sich laut Entwicklerangaben als ein Strategie-Ego-Shooter in einer Zeitschleife.

Die Aufgabe der Spieler besteht darin, ihre Gegner mit Stil und Raffinesse in einer 25-sekündigen Zeitschleife mit fünf abwechselnden Zügen in vierdimensionalen Kämpfen zu besiegen. Dabei wird unter anderem auf einzigartige Fähigkeiten zurückgegriffen, die für eine fordernde strategische Komponente sorgen sollen.

„Lemnis Gate spielt mit der Zeit und kombiniert rundenbasierte Strategie mit taktischem Egoshooter-Gameplay, um für eine unglaublich intensive Mehrspielererfahrung zu sorgen. Stürze dich in den vierdimensionalen Kampf und beweise, dass du nicht nur aus Muskeln bestehst“, so die offizielle Beschreibung weiter.

