Call of Duty Black Ops Cold War: Neue Playlists inkl. Slums 24/7 veröffentlicht – Doppelte XP und Waffen-XP am Wochenende

Der First-Person-Shooter "Call of Duty: Black Ops Cold War" hat ein weiteres Update erhalten. Zudem kann man sich doppelte Erfahrungspunkte und Waffen-Erfahrungspunkte verdienen.

Pünktlich zum Wochenende hat der First-Person-Shooter „Call of Duty: Black Ops Cold War“ ein weiteres Playlist-Update erhalten. Ab sofort können die Spieler im Multiplayer die Playlist „Slums 24/7“ spielen und sich auf der klassischen Karte in verschiedenen Spielmodi miteinander messen. Des Weiteren kann man „Face Off Showroom 24/7“, „Gunfight 3v3 Snipers Only“ und mehr spielen.

Neue Karten in dem 12v12-Moshpit

Die Entwickler haben auch 12v12-Moshpit hinzugefügt, wobei acht weitere Karten in die Rotation aufgenommen wurden. Dabei handelt es sich um mehrere 6v6-Karten, die nun mit 24 Spielern gespielt werden können. Somit kann man sich auf eine Menge Chaos auf The Pines, Cartel, Checkmate, Moscow, Satellite, Collateral Strike, Echelon und Slums einstellen. Im League Play werden die neuen EM2 und die TEC-9 verboten.

Außerdem wird am heutigen Abend um 19 Uhr ein Double XP- und Double Weapon XP-Wochenende beginnen. Bis zum kommenden Montag, den 23. August 2021 um 19 Uhr kann man sich zusätzliche Erfahrungspunkte verdienen und in Windeseile die Ränge aufsteigen. Somit kann man sich auch schnell die Aufsätze für die neuen Waffen freischalten.

Dies sind die aktuellen Playlists der Woche

Mehrspieler

Slums 24/7 [NEU] (auch in Hardcore verfügbar)

(auch in Hardcore verfügbar) Double Agent

Face Off Showroom 24/7 [NEU] (auch in Hardcore verfügbar)

(auch in Hardcore verfügbar) Gunfight Tournament [NEU]

Nuketown 24/7 (auch in Hardcore verfügbar)

Gunfight 3v3 Snipers Only [NEU]

Face Off 6v6 (auch in Hardcore verfügbar)

(auch in Hardcore verfügbar) 12v12 Moshpit (auch in Hardcore verfügbar)

(auch in Hardcore verfügbar) Party Games

Multi-Team

Zombies

Outbreak (Endlos und 3 Regionen)

Mauer der Toten

Firebase Z

Die Maschine

Dead Ops Arcade 3

Dead Ops Arcade 3: First Person

Onslaught (PlayStation)

Onslaught Accelerated (PlayStation)

Onslaught Containment (PlayStation)

Onslaught Echelon (PlayStation)

Quelle: Treyarch

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Call of Duty: Black Ops Cold War