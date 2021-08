Rhythm of the Universe Ionia: VR-Titel erscheint im September

„Rhythm of the Universe: Ionia“ wurde mit einem Trailer angekündigt und ist der erste Teil einer neuen VR-Spielereihe. Erscheinen soll es bereits am 23. September 2021.

„Ionia“ ist der erste Teil der neuen Reihe „Rhythm of the Universe“.

Im Rahmen der Gamescom hat Rotu Entertainment ein neues Spiel vorgestellt: „Rhythm of the Universe: Ionia“. Der Titel erscheint am 23. September für PlayStation VR und ist der erste Teil einer neuen Puzzle-Adventure-Reihe. Dadurch könnt ihr nicht nur die Spielwelt hautnah erleben, sondern tut auch der Umwelt etwas Gutes: Fünf Prozent der Einnahmen werden an die gemeinnützige Organisation „Wildlife Warriors Worldwide“ gespendet.

Gutes tun und VR genießen

In dem Spiel geht es um die Bewahrung der Umwelt und der Lebewesen dank der Kraft der Musik. Mithilfe der VR-Ausrüstung könnt ihr den magischen Wald auf der PS4 besonders realitätsnah erleben und vollständig in die Spielwelt eintauchen. Um die einzigartige Kreatur namens Harpa und ihren Lebensraum zu beschützen, begebt ihr euch auf eine Reise, bei der ihr Rätsel mit antiken Runen lösen müsst.

Das Kernelement des Spiels ist die Magie, die auf der Basis von Musik erschaffen wird. Mit ihrer Hilfe bewahrt ihr den Wald vor weiterem Unrecht, da auch die Harpa als sein Herzstück zunehmend schwächer wird, je mehr Schaden der Umwelt zugefügt wird. Gemeinsam mit ihrer Schwester begibt sich die Protagonisten auf einen abenteuerlichen Weg, um die Zerstörung aufzuhalten.

„Ionia“ ist dabei nicht nur der Titel des ersten Teils, sondern auch der Name der phantastischen Welt, in der euch diverse ungewöhnliche Lebewesen und Pflanzen erwarten. Neben uralten Bäumen gibt es auch Schluchten und mystische Grotten zu entdecken. Schon bald zeigt sich, dass jede eurer Handlungen Einfluss auf die Welt um euch herum nimmt.

„Rhythm of the Universe: Ionia“ erscheint am 23. September 2021 für PlayStation VR und weitere Plattformen. Dank des neuen Trailers könnt ihr euch bereits einen ersten Eindruck vom Spiel verschaffen.

Offizieller Trailer:

