Ratchet & Clank Rift Apart: Generator lässt euch Forum-Signatur erstellen

"Ratchet & Clank Rift Apart" kam für die PS5 auf den Markt.

In Zeiten nahezu übermächtiger Social-Media-Plattformen sind Foren zwar nicht mehr allzu verbreitet. Doch komplett verschwunden sind sie noch nicht und haben bei Usern, die sich nicht nur oberflächlich mit einem Thema beschäftigen möchten, eine höhere Relevanz.

Baut euch eine Forum-Signatur

In Foren kommen in aller Regelmäßigkeit Signataren zum Einsatz, die sich in der Regel aus Bildern und/oder Texten zusammensetzen. Falls ihr zu den Spielern zählt, die mit Photoshop und Co nicht allzu sehr vertraut sind, könnt bei der Erstellung auf einen Generator von Sony setzen. Er hilft euch dabei, eine Foren-Signatur zu erschaffen, die auf „Ratchet & Clank“ basiert. Nachfolgend haben wir das Tool für euch verlinkt:

Nach dem Aufruf des Tools wählt ihr ein passendes Bild aus und klickt auf „Weiter“. Im Anschluss könnt ihr eure Signatur individualisieren, beispielsweise mit einer von euch favorisierten Schriftart, deren Farbe und Größe ihr anpassen dürft. Zudem könnt ihr einen passenden Text eingeben und das Ganze speichern.

Zum Einsatz bringen könnt ihr eure neu erstellte Signatur beispielsweise im Forum von PLAY3.de, für das ihr euch hier registriert. Solltet ihr die Social-Media-Angebote vorziehen: Fündig werdet ihr auf unserer offiziellen Facebook-Seite und der dazugehörigen Gruppe, die sich PS5- und PS4-Themen annimmt.

