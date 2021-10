NHL 22: Eishockey-Spiel für PS4 und PS5 veröffentlicht

Electronic Arts hat heute das Sportspiel „NHL 22“ veröffentlicht. Der Titel erschien für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und Xbox One.

Der Publisher verspricht mit dem Titel optische Upgrades sowie verbesserte Umgebungen, Spielerdetails und Beleuchtungseffekte. Superstar-X-Factors, ein neues Fähigkeitssystem, das die Merkmale der Liga auf das Spiel übertragen soll, ist EA zufolge dabei behilflich, die klassenbasierten Wettkämpfe des Spiels auf ein neues Niveau anzuheben.

Spielstatistiken als Overlays

„Von überarbeiteten Spielerporträts über Details an den Outfits bis hin zu verbesserten Eisfontänen beim Bremsen setzt die Frostbite Engine jedes Detail in höherer Auflösung um“, heißt es in der heutigen Pressemeldung. Zudem sollen die neuen Augmented-Reality-Übertragungen Spielstatistiken als Overlays direkt auf Oberflächen projizieren.

In Be A Pro sollt ihr mit mehrere Saisons umfassenden Storylines und einem überarbeiteten Fortschrittssystem eine eigene Karriere starten. World of Chel wurde wiederum mit einer neuen Zentrale versehen, in der alle Features besser zu erreichen sind. Der überarbeitete Party-Flow sorgt laut Publisher dafür, dass der Wechsel von einem Spiel zum anderen mit Freunden recht einfach von der Hand geht.

EA weiter: „Spielende können ein völlig neues Team erstellen, die Seattle Kraken auswählen, die in NHL 22 ihr Debüt feiern, oder der Liga ein 33. Team für den Draft hinzufügen. 50 X-Factor-Spieler erhalten in HUT außerdem spezielle PowerUp-Spielerobjekte, die im Laufe der Saison über Live-Inhalte verbessert werden können.“

Anfang Dezember soll mit Roster Sharing ein neues Community-Feature eingeführt werden, das euch die Möglichkeit gibt, Top-Kader herunterzuladen oder für den Einsatz im Franchise-Modus bereitzustellen. Nachfolgend ein kürzlich veröffentlichtes Gameplay-Video zu „NHL 22“:

