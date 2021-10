Splash Damage: Das Studio hinter Brink und Gears Tactics arbeitet an einer neuen Marke

Wie die britischen Entwickler von Splash Damage über die hauseigene Website bestätigten, laufen aktuell die Vorbereitungen für die Arbeiten an einer neuen Marke. Allzu viele Details wurden bisher jedoch nicht genannt.

Splash Damage war in der Vergangenheit unter anderem für den Multiplayer-Shooter "Brink" verantwortlich.

Nachdem das britische Studio Splash Damage in den vergangenen Jahren vor allem an Titeln auf Basis von etablierten Marken wie „Gears“ oder „Wolfenstein“ arbeitete, suchen die Entwickler nun nach einer neuen kreativen Herausforderung.

Wie sich einer Mitteilung auf der offiziellen Website von Splash Damage entnehmen lässt, arbeitet das Studio hinter Titeln wie dem Multiplayer-Shooter „Brink“, dem Strategie-Titel „Gears Tactics“ oder der PC-Version der „Halo: The Master Chief Collection“ derzeit an einer komplett neuen Marke. Abgesehen davon, dass diese im Science-Fiction-Genre beheimatet sein wird, wurden bisher allerdings keine weiteren Details genannt.

Splash Damage heuert neues Personal an

Erschwerend kommt hinzu, dass sich das besagte Projekt ohnehin erst in einem sehr frühen Entwicklungs-Stadium befindet. Derzeit sucht Splash Damage nach entsprechendem Personal, das das Studio bei den Vorbereitungen auf die neue Marke unterstützen soll. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass eines unserer aktuellen Projekte ein brandneues Spiel ist, das in einem neuen Science-Fiction-Universum spielt“, teilten die Verantwortlichen von Splash Damage im Zuge der Ankündigung der neuen Marke mit.

Zum Thema: Brink-Entwickler Splash Damage hat Multiplayer im Herzen

Und weiter: „Wir haben es geliebt, in unserer 20-jährigen Geschichte an etablierten Marken wie Wolfenstein, Gears of War und Halo zu arbeiten. Allerdings sind wir bestrebt, eine andere eigene Welt wie Brink, Outcasters und Dirty Bomb zu erschaffen.“ Wann mit der offiziellen Enthüllung der neuen Marke zu rechnen ist, verriet Splash Damage leider nicht.

Sollten sich diesbezüglich konkrete Details ergeben, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

Quelle: Splash Damage

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Splash Damage