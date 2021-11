Rainbow Six Siege: Neuer Operator im ersten Video enthüllt – Melusi bekommt Elite-Skin

Rainbow Six Siege:

Der Taktik-Shooter "Tom Clancy's Rainbow Six Siege" wird bald eine neue Season erhalten. Ubisoft hat bereits den kommenden Operator enthüllt und auch einen neuen Elite-Skin für Melusi veröffentlicht.

Thorn wird in der Verteidigung einen explosiven Eindruck hinterlassen.

Ubisoft hat in dieser Woche bereits einen Ausblick auf die nächste Season des Taktik-Shooters „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ gegeben. Mit einem kurzen Teaser-Trailer stellte man uns die kommende Verteidigerin Thorn vor, die voraussichtlich im Dezember ins Spiel kommen wird.

Eine explosive Irin

Bei Thorn handelt es sich um eine neue Verteidigerin aus Irland, die ihr Gadget in der Umgebung platzieren kann. Dabei handelt es sich um eine an Wänden haftende Sprengfalle, die den Gegnern entsprechende Probleme bereiten soll. Die vollständige Enthüllung des Gadgets und weiterer Anpassungen soll ebenfalls in Kürze erfolgen.

Laut Ubisoft möchte man am 8. November 2021 die Enthüllung von „High Calibre“ vornehmen. Dementsprechend sollte man am kommenden Sonntagabend einen Blick auf die offiziellen Ubisoft-Kanäle riskieren. Entsprechende Details werden wir euch ebenfalls nachreichen.

Allerdings war Thorn in dieser Woche nicht die einzige Neuigkeit rund um „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“. Wie die Entwickler am gestrigen Abend mitgeteilt haben, hat die Verteidigerin Melusi einen Elite-Skin erhalten. Zum Preis von 1800 R6 Credits bekommt man die Umvikeli-Uniform, einen Waffenskin für die MP5, die RG15 und die Super 90, einen Elite Melusi Chibi-Talisman sowie eine neue Siegesanimation. Mit einem entsprechenden Trailer gewährt man uns auch einen Blick auf den Elite-Skin.

Der aktuelle Battle Pass von „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ ist im Übrigen noch 18 Tage verfügbar, falls man noch die letzten Stufen freischalten muss.

Weitere Meldungen zu Rainbow Six: Siege.