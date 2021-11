No Man’s Sky: Update 3.74 behebt die Probleme mit den Expeditionsmeilensteinen und mehr

Ab sofort steht ein neues Update zu "No Man's Sky" bereit, mit dem die Weltraum-Sandbox auf die Version 3.74 gehoben wird. In Angriff genommen wurde unter anderem ein Fehler, der bei den Expeditionsmeilensteinen auftreten konnte.

"No Man's Sky": Die Expeditions-Event feiern in diesen Wochen ein Comeback.

In der vergangenen Woche kündigten die Entwickler von Hello Games an, dass die vier Expeditionen-Events von „No Man’s Sky“ in den nächsten Wochen ein Comeback feiern werden.

Die erste Expedition, die den Namen „Pioneers“ trägt wurde bereits vor wenigen Tagen gestartet. Gänzlich ohne Probleme ging die Rückkehr der ersten Expedition allerdings nicht über die Bühne. Daher veröffentlichte Hello Games nun das „No Man’s Sky“-Update auf die Version 3.74, mit dem unter anderem ein Fehler in Angriff genommen wurde, der in Kombination mit den Expeditionsmeilensteinen auftreten konnte.

Zum Thema: No Man’s Sky: Die vier Expeditionen-Events kehren zurück – Termine in der Übersicht

Welche Optimierungen und Bugfixes das frisch veröffentlichte Update 3.74 sonst noch mit sich brachte, verrät euch ein Blick auf den offiziellen Changelog.

Das Update 3.74 in der Übersicht

Ein Absturz im Zusammenhang mit der Speicherzuweisung wurde behoben.

Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass Expeditionsmeilensteine zum Besuch bestimmter farbiger Sterne abgeschlossen wurden, wenn der Spieler nicht zuerst das erwartete Hyperantriebs-Upgrade erworben hat.

Es wurde ein Problem behoben, das dazu führen konnte, dass die Spieler durch den Boden ihrer Frachterbasis fielen, wenn sie einen Rettungswurf an Bord des Frachters luden.

Es wurden eine Reihe von Problemen mit dem neuen kontextbezogenen Rohrbasis-Gebäudeteil behoben.

„No Man’s Sky“ ist für den PC, die PlayStation 4 sowie die Xbox One erhältlich. Darüber hinaus wurde die Weltraum-Sandbox mit einem kostenlosen Next-Gen-Upgrade für die PS5 und die Xbox Series X versehen, das technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung, eines stabilere Framerate und deutlich kürzere Ladezeiten mit sich brachte.

