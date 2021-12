One Hand Clapping: In diesem Spiel löst ihr Rätsel mit eurer Stimme

Ihr steht auf verrückte Methoden, eure Spielfigur zu steuern und habt schon in "Before Your Eyes" geblinzelt was das Zeug hält, um in der Geschichte voranzukommen? Dann solltet ihr euch "One Hand Clapping" definitiv genauer anschauen. Bei der Mischung aus Musik- und Puzzle-Spiel müsst ihr nämlich eure Stimme benutzen, um die Welt zu verändern und Rätsel zu lösen.