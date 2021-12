Lumote: The Mastermote Chronicles – Neuer Trailer zum Puzzle-Plattformer

Wer sich Unterwasser am wohlsten fühlt, ein Faible für kleine, schlabbrige Schleimhäufchen hat und dann noch ein Fan von anregenden Puzzle-Passagen ist, der sollte "Lumote: The Mastermote Chronicles" genauestens auf dem Radar haben. Der Rätsel-Plattformer geht Anfang 2022 auf Tauchstation.

Spiele unter Wasser gibt es mittlerweile wie Sand am Meer: „Subnautica“ zum Beispiel, „Abzû“ oder das an Neujahr erscheinende „Mythic Ocean“. Während bei den im Ozean angesiedelten Titeln meistens die Erkundung des kühlen Nass im Vordergrund steht, konzentriert sich „Lumote: The Mastermote Chronicles“ ganz auf knifflige Kopfnüsse und seichte Sprungpassagen.

Der Unterwasser-Puzzle-Plattformer soll Anfang 2022 für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Damit der knuffige Protagonist Lumote samt seiner abenteuerlichen Reise nicht unter dem Radar bleibt, haben Entwickler Luminawesome Games und Publisher Wired Productions nun einen neuen Trailer veröffentlicht.

Tiefsee-Tauchgang – Das erwartet euch in Lumote: The Mastermote Chronicles

Der entführt euch vorab schon einmal die nasse, aber durchaus einladende Welt von „Lumote: The Mastermote Chronicles“. Stars des Spiels sind natürlich die bioluminiszenten Wesen namens Motes, zu denen auch unser Titelheld Lumote gehört. Zusammen mit seinem besten Freund Mastermote führte er bislang eigentlich ein unbeschwertes Leben.

Doch als Mastermote eines Tages gierig und machtversessen seinen ehemals besten Kumpel verstößt und die Unterwasserwelt in ein rotes Höllenmeer verwandelt, macht sich Lumote auf, seine Heimat und seinen Kameraden zu retten. Auf seiner Reise begegnet Lumote zahlreichen anderen Motes, die er mit seinen Kräften steuern kann und die ihm so bei seinem Abenteuer zur Seite stehen.

Und die Hilfe kann Lumote allemal gebrauchen: Denn seine Quest ist mit Hindernissen und Rätseln gespickt. Nur, wenn ihr eure grauen Quellen zum Qualmen bringt und Lumote sicher durch knifflige Puzzle- und Sprungpassagen bringt, kann er am Ende seinen Freund Mastermote vor dessen eigenen gierigen Plänen schützen.

Einen Einblick in die dramatische Geschichte der Motes, die bunt schimmernde Unterwelt und die bereits erwähnten Kopfnüsse spendiert euch der unten eingebettete Trailer.

