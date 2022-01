Apex Legends: Respawn überlegt das HUD übersichtlicher zu gestalten

Seit nunmehr drei Jahren hält sich „Apex Legends“ unter den meistgespielten Battle Royale-Shootern und die zuständigen Entwickler von Respawn Entertainment haben in all der Zeit nicht nur eine Vielzahl neuer Legenden, neue Karten, Skins und vieles mehr ins Spiel gebracht, sondern auch so manche Änderung vorgenommen. Dies hat inzwischen dazu geführt, dass das HUD in manchen Situationen etwas zu überladen wirkt und den Spielern die Übersicht nimmt.

Wenig Übersicht in Feuergefechten

Die Entwickler haben eine etwaige Kritik seitens der Spieler auch wahrgenommen und schauen, inwieweit man weitere Anpassungen vornehmen kann, um „Apex Legends“ in Zukunft wieder übersichtlicher zu gestalten.

Der Live Balance Designer John Larson wurde auf Twitter gefragt, was er über die Einstellungen bezüglich der visuellen Klarheit denkt und darauf hingewiesen, dass man die Zielhilfe in Ruhe lassen kann, solange die Spieler auch wieder sehen, auf was sie überhaupt schießen. Der Producer Josh Medina hat auch schnell folgende Antwort gegeben:

„Ich habe dies den Leuten in dieser Woche gesagt, um in naher Zukunft zu diskutieren, was wir mit den Referenzpunkten anstellen können, wie in dieser Woche in einem Thread gegeben wurden.“

Dementsprechend kann man gespannt sein, wie Respawn Entertainment die Wünsche der Spieler erfüllt. Unter anderem wurde vorgeschlagen, dass man die Möglichkeit erhält Partikeleffekte auf Schnee oder auch Kugeleinschläge in Wänden abzuschalten. Aktuell wird der Bildschirm mit zahlreichen Effekten, einer Minikarte, Informationen zum Trupp, einem Kill Feed, Waffenstatistiken und Rangdetails gut gefüllt.

Zunächst wird am morgigen Abend ein neues Event in „Apex Legends“ an den Start gehen. Mit „Dunkle Tiefen“ sollen einige neue Skins, Blitzevents und auch eine neue Arenakarte hinzugefügt werden.

