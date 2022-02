Baldur’s Gate 3: Verlässt erst 2023 den Early Access

Die zuständigen Entwickler der Larian Studios, die sich in der Vergangenheit mit den „Divinity: Original Sin“-Spielen in die Herzen der Rollenspielfans kämpfen konnten, arbeiten seit einigen Jahren an „Baldur’s Gate 3“. Die beliebte Rollenspielmarke, die 1998 von BioWare erschaffen wurde und seit nunmehr fast 20 Jahren ohne neuen Hauptteil auskommen muss.

Noch eine Menge Arbeit

Auf dem PC ist der neue Teil bereits seit Oktober 2020 im Early Access verfügbar, sodass bestimmte Teile des Abenteuers ausgiebig angetestet werden können. Mit dem eigenen Feedback kann man auch die weitere Entwicklung des Spiels beeinflussen und den Entwicklern einige Vorschläge machen. Nun haben die Entwickler offiziell bestätigt, dass man den Early Access noch bis 2023 aufrechterhalten wird:

„Early Access bleibt weiterhin ein wichtiger Bestandteil von Larians Entwicklungsprozess, der es uns erlaubt zu iterieren und uns mit dem Feedback unserer Spieler zu verbessern, um das bestmögliche Spiel zu erschaffen. Unsere interne Zielstange für die Veröffentlichung beruht eher auf Qualität als auf ein Datum. Eine Menge Fortschritt wurde im vergangenen Jahr im Early Access hinsichtlich dieser Messlatte erreicht, aber wir wissen, dass viele Spieler auf ein tatsächliches Datum warten. Dieses Datum wird kommen, sobald wir dem Erreichen unseres Zieles noch näher gekommen sind, aber derzeit erwarten wird, dass Baldur’s Gate 3 den Early Access in 2023 verlassen wird.“

Gegenüber Eurogamer betonte auch Swen Vincke, der Geschäftsführer der Larian Studios, dass man sich vermutlich im letzten Entwicklungsjahr befindet. Man habe intern das Gefühl, dass man noch ein gutes Jahr an Arbeit vor sich habe. Nichtsdestotrotz sehe man mittlerweile das Licht am Ende des Tunnels und habe bereits einen konkreten Plan aufgestellt.

Dementsprechend könnte die PC-Veröffentlichung von „Baldur’s Gate 3“ bereits Anfang 2023 erfolgen. Eine Umsetzung für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S wurde bisher nicht offiziell bestätigt. Allerdings ist es recht wahrscheinlich, dass die Larian Studios die Konsolenversionen nachreichen, wie sie es einst bei den „Divinity“-Spielen taten.

Quelle: WCCFtech

