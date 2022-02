Fortnite: Uncharted-Skins sind ab sofort verfügbar

Nathan Drake und Chloe Frazier feiern ihr Battle Royale-Debüt. Beide Charaktere aus Naughty Dogs "Uncharted"-Reihe sind ab sofort auch in "Fortnite" zu finden, wobei auch eine neue Spielmechanik mitgebracht wird.

Pünktlich zum gestrigen Kinostart von „Uncharted“ haben Sony Interactive Entertainment, Sony Pictures, Naughty Dog und Epic Games neue Skins in den Battle Royale-Dauerbrenner „Fortnite“ gebracht, die sowohl auf der erfolgreichen Spielereihe als auch dem neuen Film basieren.

Schatzsuche in Uncharted-Manier

Nathan Drake und Chloe Frazier, die unterschiedlichen Hauptcharaktere der bisherigen Videospiele, die in „Uncharted 2:Among Thieves“ erstmals gemeinsam auf dem Bildschirm zu sehen waren, springen über der Insel ab und begeben sich auf Schatzsuche. Dafür kann man ab 15 Uhr auch Drakes Karten finden, die einem bei der Beutesuche das Leben etwas leichter machen. Sie sind bis zum Ende der ersten Saison von Kapitel 3 verfügbar.

Einerseits wird Nathan Drake im Stile von „Uncharted 4: A Thief’s End“ im Spiel zu sehen sein und andererseits wird sich die Tom Holland-Variante in die Schlachten stürzen. Im Schrank kann man stets zwischen beiden Versionen hin- und herwechseln. Dahingegen bekommen wir Chloe Frazier aus „Uncharted: The Lost Legacy“ zu Gesicht, während ihre Filmversion zwei unterschiedliche Outfits erhält. Somit bekommen wir auch Sophia Taylor Ali in „Fortnite“ zu sehen.

Das „Uncharted“-Set bringt jedoch auch drei weitere Boni mit sich:

Spitzhacke „Gebrauchter Säbel“ : Tetanus ist mindestens so gefährlich wie die Klinge selbst.

: Tetanus ist mindestens so gefährlich wie die Klinge selbst. Spitzhacke „Parashurama-Axt“ : Sogar noch schärfer, als sie aussieht.

: Sogar noch schärfer, als sie aussieht. Emote „Neue Notiz im Tagebuch“: Lass mich das eben aufschreiben …

Weitere Informationen zu den neuen Inhalten kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken. Der folgende Trailer gewährt noch einmal einen Blick auf die Skins und Inhalte.

Weitere Meldungen zu Fortnite.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren