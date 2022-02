Horizon Forbidden West: So erklimmt ihr alle Langhälse – Guide, Tipps

Im Action-RPG „Horizon Forbidden West“ müssen wir uns in der Rolle von Aloy erneut gegen allerlei gewaltige Maschinen zur Wehr setzen. Doch ihr werdet auf eurer Reise auch einigen alten Bekannten begegnen, beispielsweise den riesigen Langhälsen. Wir verraten euch nachfolgend, wie ihr diese erfolgreich erklimmen könnt.

Was sind Langhälse?

Falls dies eure erste Berührung mit dem „Horizon“-Franchise sein sollte, stellen wir euch die Langhälse an dieser Stelle noch einmal kurz vor. Es sind riesige Maschinenwesen, denen ihr in der großen weiten Spielwelt begegnet und sie sind äußerst friedliebend. Das bedeutet, dass sie in der Regel einfach nur ruhig ihre Kreise in ihrem Areal ziehen und sich von nichts aus der Bahn werfen lassen. Zudem weichen sie auch selbstständig nicht davon ab. Sie sind quasi Satellitentürme auf zwei Beinen, die ihr besteigen und so den Nebel von der Karte entfernen könnt. Im Verbotenen Westen warten insgesamt sechs dieser Giganten darauf, von euch bezwungen zu werden.

Langhals Nr. 1: Zinnober Sande

Der erste Langhals, dem ihr auf eurem Abenteuer begegnen werdet, läuft im Areal Zinnober Sande umher. Er umkreist die Überreste einer einstigen riesigen Satellitenschüssel. Erledigt zunächst die kleinen Maschinen in der Umgebung und schießt eine Leiter am Fuße der Schüssel hinunter. Klettert sie nach oben, bis ihr die Plattform erreicht habt. Dort könnt ihr bei einem Datenpunkt eine weitere Leiter finden, die ihr herunterlasst. Hangelt euch dort mit Aloy nach unten, bis ihr bei einer Energiezelle ankommt. Lasst diese nach unten auf den Boden fallen.

Unten setzt ihr die Energiezelle ein und klettert wieder zurück nach oben. Wenn ihr wieder oben angelangt seid, schaut euch die Kabel an, die die Schüssel in ihrer Position halten und kappt sie. Sobald das erledigt ist, bewegt sich die Satellitenschüssel und eine Leiter klappt aus. Klettert nach oben und gleitet anschließend hinüber zum Langhals. Ihr könnt direkt auf der Schüssel landen oder seinen Hals anpeilen und von dort aus nach oben klettern.

Langhals Nr. 2: Stillsande

Im Areal Stillsande könnt ihr den nächsten Langhals entdecken. Dieser dreht ebenfalls einsam seine Kreise und es gibt in der näheren Umgebung keinen höhergelegenen Platz, von dem aus ihr auf die Maschine hinuntergleiten könntet. Wenn ihr euch jedoch in der Gegend etwas umseht, könnt ihr insgesamt drei Ballisten entdecken. Besetzt die erste und schießt damit auf die Beine des Kolosses, um ihn zu verlangsamen.

Leider reicht es nicht, nur mit einer Balliste auf den Langhals zu schießen, weshalb ihr euch auf den Weg zur nächsten begeben müsst. Anschließend müsst ihr auch noch die dritte Balliste betätigen, um euer Ziel zu Fall zu bringen. Zwischenzeitlich werden euch allerdings immer wieder kleinere Maschinen angreifen, die ihr abwehren müsst. Ihr könnt in diesen Kämpfen auch die Ballisten einsetzen. Sobald ihr die Gegner erledigt habt, könnt ihr auf den Kopf des Langhalses steigen und mit ihm interagieren. So aktiviert ihr die Maschine wieder.

Langhals Nr. 3: Salzbiss

Hierbei handelt es sich um einen speziellen Langhals, denn anders als seine fünf Artgenossen ist dieser nicht auf der Karte verzeichnet. Der Grund dafür ist, dass ihr ihn erst zusammenbauen müsst. Ihr findet ihn bei der Brutstätte im Bereich Salzbiss, die die Kennung Iota trägt. Der Zugang ist jedoch verschlossen, weshalb ihr euch etwas umschauen müsst. Nicht weit von euch entfernt findet ihr eine schmale Schlucht, die ihr hinabsteigen könnt. An ihrem Ende findet ihr die den Eingang, den ihr mit Aloy nur noch hinunterklettern müsst.

Folgt nun einfach dem Weg, der immer ziemlich offensichtlich ist. Ihr müsst verschiedene Punkte überbrücken, ein bisschen klettern und auch einige Maschinen erledigen, die im Inneren lauern. Nach einiger Zeit findet ihr den Körper des Langhalses, dem ein entscheidender Teil fehlt: Der Kopf. Diesen müsst ihr suchen und auf den Hals setzen. Sobald das geschafft ihr, könnt ihr nach einer letzten Kletterpartie mit dem Langhals interagieren.

Langhals Nr. 4: Sitz der Wächter

Auch für diesen Langhals haben sich die Entwickler von Guerrilla Games einen speziellen Kniff einfallen lassen. Auf den ersten Blick zieht euer Ziel, das sich westlich vom Gebirge von Himmelswacht befindet, einfach nur inmitten riesiger Bäume seine Kreise. Wenn ihr euch in der Umgebung etwas umschaut, werdet ihr in den Bäumen Plattformen und Hütten finden – dort müsst ihr rauf! Schaut euch im Areal um die Bäume herum um und ihr findet eine Leiter, die ihr mit einem Pfeil hinunterschießen könnt.

Nun kommt der gemeine Teil, denn wenn ihr nach einer kleinen Kletterpartie bei den Hütten angelangt seid, werdet ihr einige Roboteraffen entdecken, die ziemlich viel aushalten und Aloy mit Feuergeschossen aufs Korn nehmen. Als wäre das noch nicht schlimm genug, warten am Boden Stalker, die, sobald sie euch entdecken, angreifen. Gemein: Diese Gegner können sich unsichtbar machen und an euch anschleichen. Mit etwas Geduld kriegt ihr jedoch alle Feinde im Areal klein. Sobald das erledigt ist, klettert in der Baumsiedlung den Weg entlang bis zum höchsten Punkt. Von dort aus könnt ihr dann auf den Kopf des Langhalses springen.

Langhals Nr. 5: Landfall

Den vorletzten Langhals auf unserer Liste entdeckt ihr erst die Ruinen am Rand von San Francisco erreicht. Auch hier seht ihr euch wieder mit einem Problem konfrontiert, denn ein nicht unerheblicher Teil des Körpers des Kolosses befindet sich unter Wasser. Euer Ziel ist nun natürlich, dies zu ändern. Wenn ihr euch die Maschine unter Wasser scannt, werden zwei Punkte lila leuchten; es fehlen zwei Umwandler. Nordöstlich von euch findet ihr bei den dortigen Ruinen ein Grauhabicht-Nest, in dem ihr euch etwas genauer umsehen solltet.

Haltet euch vom Kopf des Langhalses aus links und ihr gelangt zu einer Plattform, von der aus ihr eine Kiste ins Wasser schieben könnt. Begebt euch nun zur gegenüberliegenden Seite und zieht die Kiste zu euch rüber. Springt nun auf die Kiste rauf und klettert die Leiter nach oben. Begebt euch nun zum nächsten Gebäude, wo ihr das erste benötigte Teil in einem Schrotthaufen findet. Nun müsst ihr in den anderen Teil der Ruine, doch passt beim Schwimmen vor den Maschinen auf. Sobald ihr drinnen seid, findet ihr das nächste Teil in einem Nest.

Begebt euch nun zurück zum Langhals und setzt die fehlenden Teile ein, wodurch ihr die Maschine wieder aktiviert. Der Koloss zieht nun seine Kreise im Wasser. Ihr müsst nur noch einen höher gelegenen Punkt erreichen. Schwimmt zu einer der Ruinen in der Nähe der Maschine und klettert nach oben aufs Dach. Sobald der Langhals an euch vorbeikommt, springt ihr rüber und interagiert mit seinem Kopf, womit eure Aufgabe erledigt ist.

Langhals Nr. 6: Die leuchtende Ödnis

An diesem Langhals kommt ihr sehr wahrscheinlich schon früher auf eurer Reise vorbei, allerdings gibt es keine Möglichkeit, irgendwie auf dem Kopf des Giganten landen zu können. Diese Maschine erklimmt ihr im Rahmen einer der letzten Story-Missionen, die den Namen „Die Flügel der Zehn“ trägt. In dieser springt ihr auf den Rücken eines Sonnenflügels, einer neuen Maschine in „Horizon Forbidden West“ und erkundet fliegend die Spielwelt.

Nun müsst ihr nur noch diesen Langhals als Ziel auf eurer Karte markieren und mit eurem Sonnenflügel dort hinfliegen. Sobald ihr da seid, könnt ihr auf dem Kopf des Kolosses landen, um die Maschine zu überbrücken. Damit habt ihr erfolgreich alle sechs Langhälse im Action-Rollenspiel erklommen!

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Solltet ihr noch mehr Tipps zu „Horizon Forbidden West“ benötigen, schaut euch gerne unsere übrigen Artikel an. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Spiel.

Konntet ihr alle Langhälse in „Horizon Forbidden West“ erklimmen?

