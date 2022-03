Fallout 76: Mit Patch 34 landen heute die Außerirdischen

In "Fallout 76" startet heute ein neues Season-Event, das Außerirdische in das Spiel bringt. Sie bescheren euch neue Belohnung, wenn ihr sie zur Strecke bringt.

Bethesda hat angekündigt, dass in „Fallout 76“ das neuste saisonale Ereignis startet. In nächster Zeit können Spieler an einem Event teilnehmen, bei dem Außerirdische zu „Besuch“ kommen und auf ihrem Weg Chaos anrichten.

Jede Stunde werden Alien-Mutterschiffe in der Spielwelt auftauchen und „Gehirnwellensauger“ abwerfen, die zerstört werden müssen, um das Event abzuschließen. Dies erfordert ein wenig Strategie, da jedes von ihnen von einem Kraftfeld und einem anderen außerirdischen Kommandanten kontrolliert wird. Wenn alle drei innerhalb der vorgegebenen Zeit zerstört werden, erhalten die Spieler Beute, Erfahrungspunkte und Pläne für die Herstellung neuer Alien-Waffen und CAMP-Objekte.

Um das Event beginnen zu können, müsst ihr zum Standort des Mutterschiffs reisen und eine Untersuchung starten. „Die Alien-Truppen müssen besiegt werden, um den jeweiligen Commander an jedem Sauger hervorzulocken. Ist der Commander überwunden, verschwindet das Kraftfeld und es besteht die Möglichkeit, den Sauger zu zerstören“, so Bethesda.

Während des Events könnt ihr Außerirdischen bei bestimmten öffentlichen Events begegnen – darunter Geschichten am Lagerfeuer, Freilandhaltung und Gegen die Schallmauer.

Updates für Fallout Worlds

Darüber hinaus wurden als Reaktion auf das Feedback der Community mehrere Updates für „Fallout Worlds“ bereitgestellt. Fallout 1st-Mitglieder können sich über eine Reihe neuer Funktionen freuen, darunter:

Tragekapazität: Über die Tragekapazität-Einstellung lässt sich ein bestimmtes Maximum festlegen, das getragen werden kann. Alternativ kann das Maximalgewicht auch über den Tragekapazitätsmultiplikator bestimmt werden.

Oft „Konfetti“: Diese Einstellung führt dazu, dass besiegte Gegner in einer Konfettiexplosion ihr Leben aushauchen.

Skill-Effekte: Diese Einstellung erlaubt die Wahl, ob Spieler von normalen oder legendären Skill-Effekten oder gar keinen profitieren.

V.A.T.S.: Das Zielen auf andere Spieler im V.A.T.S. lässt sich abschalten oder sogar das V.A.T.S. komplett deaktivieren.

Gelockerte Baubeschränkungen: Über die Option zur Einstellung des Einrastens im Baumodus lassen sich C.A.M.P.-Objekte sogar dann platzieren, wenn sie überlappen.

Wetter: Mit der Wetter-Einstellung können Spieler den düsteren Himmel des saisonalen Events „Mottenmann-Äquinoktium“ zurückbringen.

