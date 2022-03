PS4 & PS5: Diese Spiele kommen neu auf den Markt

In den kommenden Tagen erscheinen insgesamt vier neue Titel für PlayStation 4 und PlayStation 5. Auf welche Games sich PlayStation-Spieler genau freuen dürfen, erfahrt ihr in unserer kleinen Übersicht.

Auch nächste Woche dürft ihr euch natürlich wieder auf mehrere neue Spiele für PS4 und PS5 freuen. Gegenüber dieser Woche geht die Anzahl der Neuveröffentlichungen jedoch von elf auf vier zurück. Auf welche neuen Titel ihr euch genau freuen dürft, das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas näher ansehen.

Aztech Forgotten Gods (PS4, PS5)

Release: 10. März 2022

Bei „Aztech Forgotten Gods“ handelt es sich um ein neues Action-Adventure, das vor allem eure Geschicklichkeit auf die Probe stellen möchte. Im Mittelpunkt der Handlung des Spiels steht Achtli, die einigen vergessenen Göttern den Kampf angesagt hat. Um diese Wesen besiegen zu können, muss sie sie mit ihren eigenen Waffen schlagen.

Wie der Titel bereits vermuten lässt, wollen die Verantwortlichen euch vor allem mit der Mythologie der Azteken überzeugen. Darüber hinaus wird eine spannende Mischung aus aufregender Erkundung, packender Story und gewaltigen Bossgegnern versprochen, die euch an den Controller fesseln soll.

Submerged: Hidden Depths (PS4, PS5)

Release: 10. März 2022

Deutlich weniger actionreich geht es derweil in „Submerged: Hidden Depths“ zu. Das Adventure-Game möchte euch vielmehr mit seiner Spielwelt und seinen Charakteren in den Bann ziehen. Eure Aufgabe ist es, eine versunkene Stadt zu erkunden – wahlweise an Bord eines kleinen Boots oder aber zu Fuß.

Die Überreste der einstigen Metropole werden zudem von einer düsteren Macht bedroht, die ihr wieder vertreiben müsst. Dies läuft übrigens komplett ohne Kämpfe ab, denn auf dieses Gameplay-Elemente verzichteten die Macher. Stattdessen setzen diese mehr auf einen Mix aus interessanter und entspannter Erkundung.

Workshop Simulator (PS4)

Release: 10. März 2022

Simulationsspiel-Fans sollten indes einen Blick bei „Workshop Simulator“ riskieren, der sich rund um das Thema Restaurierung dreht. Eure Aufgabe ist es dementsprechend, alten Gegenständen zu neuem Glanz zu verhelfen. Auch hier haben sich die Entwickler dazu entschieden, auf eine entspannende Gameplay-Erfahrung zu setzen.

Eingebettet sind eure Restaurationsarbeiten in eine Geschichte, in deren Verlauf ihr eine Werkstatt untersucht und auf allerlei liebgewonnene Schätze des Eigentümers stoßt. Hinter jedem Stück verbirgt sich eine neue Geschichte.

WWE 2K22 (PS4, PS5)

Release: 11. März 2022

Die größte Neuveröffentlichung der kommenden Woche erwartet uns derweil in Gestalt des Wrestling-Spiels „WWE 2K22“. Nachdem sich der letzte Ableger der Reihe wenig mit Ruhm bekleckern konnte und sowohl von Kritikern als auch Spieler abgestraft wurde, wollen die Verantwortlichen nun einen neuen Anlauf riskieren und alles besser machen. Damit dieses ambitionierte Ziel gelingt, wurde an vielen Stellschrauben gedreht.

Der auffälligste Punkt ist hierbei sicherlich die Optik des Titels, die gegenüber dem Vorgänger generalüberholt wurde und dank einer neuen Engine nun zeitgemäßer wirkt. Des Weiteren wurden ebenfalls Gameplay und Steuerung überarbeitet. So soll ein Spiel entstanden sein, das euch quasi direkt in den Ring hineinzieht. Neu dabei ist zudem der 2K Showcase, der sich um die Karriere von WWE-Legende Rey Mysterio dreht.

Werdet ihr euch eines der neuen Spiele holen?

Weitere Meldungen zu Playstation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren