Souldiers: Das Metroidvania kommt auch auf die PS5 und PS4 – Termin und Trailer

Der Publisher Dear Villagers und das Entwicklerstudio Retro Forge Games haben bekanntgegeben, dass das Metroidvania „Souldiers“ am 19. Mai 2022 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen wird. Damit hat man das 2D-Pixelart-Abenteuer erstmals für die PlayStation- und Xbox-Plattformen bestätigt.

16-Bit auf dem Weg ins Jenseits

Die Spieler werden im Kampf um Ruhm für das Königreich nach Terragaya reisen. Dabei handelt es sich um ein mysteriöses Land, das sich an der Schwelle zum Jenseits befindet. Ihr müsst den Wächter finden und zur nächsten Welt übergehen, auch wenn ihr und eure Kameraden nie gestorben seid.

Im Laufe des Abenteuers wird man sich listigen Feinden und kniffligen Rätseln stellen müssen, während man den eigenen Charakter stärkt und jeden Winkel der Spielwelt erkundet. All dies wird in einer detailreich gestalteten 16-Bit-Optik dargestellt.

Laut den Entwicklern darf man sich auf einen fesselnden Nahkampf freuen, in dem man das Schwert schwingt, pariert und den gegnerischen Angriffen ausweicht. Darüber hinaus soll die Spielwelt weitläufig gestaltet sein, zahlreiche Schätze und geheime Wege bieten und mit so manchem knallharten Boss aufwarten. Des Weiteren sollte man sich auf Sprungeinlagen einstellen, da bei den Umgebungsrätseln auch so manch gezielter Sprung notwendig sein wird.

Mit einem neuen Trailer stimmt man noch einmal auf das Abenteuer ein:

