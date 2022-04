Z-Warp: Oldschool-Arcade-Shoot ‚em Up im Launch-Trailer

Ihr habt genug von fotorealistischen Sandbox-Spielwelten, die euch mit ihren unzähligen Nebenaufgaben und Sammelitems schlicht überfordern? Dann solltet ihr mit "Z-Warp" in die Zeit der Arcade-Shoot 'em Ups zurückreisen, den Retro-Soundtrack genießen und Aliens in Schweizer Käse verwandeln.

Mit jedem Jahr schreitet die Technik voran, es erscheinen neue Konsolen und immer besser aussehende Videospiele: Doch wer in der Flut von 4K und Fotorealismus nicht ertrinken will, muss sich ab und an auf alte Klassiker besinnen. Damals, als alles noch ein bisschen simpler erschien.

In genau diese Kerbe schlägt auch „Z-Warp“, ein Oldschool-Arcade-Shoot ‚em Up der euch mit seinem Look, seinem Sound und seinem Gameplay bestimmt wieder zurück in die Zeit der Spielhallen und batteriebetriebener Handheld-Konsolen versetzt.

Arcade-Alien-Action mit Z-Warp

Obwohl die Geschichte bei einem Arcade-Shooter natürlich nicht im Rampenlicht steht, wollen wir euch die dramatische Rahmenhandlung nicht vorenthalten: Im Jahre 21XX, irgendwann in der Zukunft, bauen Wissenschaftler ein Raumschiff mit der Fähigkeit, sich durch Raum und Zeit zu teleportieren.

Leider geht das Raumschiff in einer unbekannten Dimension verloren und schafft es nur mit Mühe, noch ein letztes Lebenszeichen von sich zu geben. Als Empfänger des SOS-Signals und dem besten Piloten der Z-Division, liegt es nun an euch, das Raumschiff ausfindig zu machen. So beginnt euer Abenteuer und führt euch in ein höllengleiches Reich voller Aliens und Ungeheuer.

Die Story von „Z-Warp“ gewinnt wohl keinen Blumentopf, ist aber eine solide Grundlage für das Arcade-Gameplay, das für die meisten ohnehin den attraktivsten Kaufgrund darstellen dürfte. Hier erwartet euch klassische, vertikale Shoot-‚em-Up-Action, bei der ihr am unteren Bildschirmrand geschickt dem Kugelhagel ausweicht, während ihr alles vor euch durchsiebt wie einen Schweizer Käse.

Dabei hält sich „Z-Warp“ nicht damit zurück, euren Bildschirm ganz und gar mit tödlichen Projektilen zu füllen: Schnelle Reaktionszeiten und die richtige Positionierung sind der Schlüssel zum Überleben. Bei all der Anspannung solltet ihr aber nicht vergessen, euer Gegenfeuer zu eröffnen und mit eurer Killer-Waffe alles in eurem direkten Umkreis zu zerstören.

Sound und Optik werden euch sicher sofort in die gute alte Arcade-Zeit versetzen: Körnige Musik und der knackige Retro-Stil, dessen Farbexplosionen ungeübte Augen zunächst überfordern könnten, scheinen direkt aus der Spielhalle eurer Kindheit zu stammen. Damit ihr im Story- und Endlos-Modus Alien nach Alien besiegen dürft, müsst ihr aber keine Münzen nachwerfen.

Stattdessen reicht die einmalige Gebühr von 6,99 Euro, mit der ihr „Z-Warp“ auf einer Konsole eurer Wahl erstehen könnt: Das Arcade-Shoot ‚em Up erscheint nämlich morgen, am 6. April, für die PlayStation 4 und 5, der Xbox One und Xbox Series sowie der Nintendo Switch.

