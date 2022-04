Story of Seasons – Pioneers of Olive Town: Das Farming-Adventure erscheint im Sommer im Westen

Story of Seasons - Pioneers of Olive Town:

Das Farming-Adventure "Story of Seasons: Pioneers of Olive Town" wird im Sommer für die PlayStation 4 erscheinen. Erste Details wurden bereits seitens Marvelous Europe und XSEED mitgeteilt.

Die Verantwortlichen von XSEED Games und Marvelous Europe haben bekanntgegeben, dass man eine PlayStation 4-Version von „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ im kommenden Sommer in den hiesigen Handel bringen wird. Zum Preis von 39,99 Euro wird eine physische Version erhältlich sein.

Während in Japan am 28. Juli 2022 eine Nintendo Switch- sowie eine PC-Umsetzung im Bundle mit dem Erweiterungspass erscheinen wird, werden hiesige PlayStation 4-Spieler auf ein derartiges Paket verzichten müssen. Stattdessen wird der Erweiterungspass einzeln angeboten. Der entsprechende Preis wurde noch nicht bekanntgegeben.

Mit „Story of Seasons: Pioneers of Olive Town“ erwartet die Spieler ein charmantes Farming-Abenteuer in Olivingen. Diese friedliebende Gemeinschaft wurde von eurem wegweisenden Großvater und seinen Freunden gegründet, woraufhin ihr seine Farm übernehmt und sein Werk fortführt. Dafür baut ihr Nutzpflanzen an, züchtet Tiere, baut Beziehungen auf und lernt die Einwohner von Olivingen kennen.

Features von Story of Seasons: Pioneers of Olive Town (Offizielle Angabe)

Kultiviere deine Farm, kultiviere deine Stadt – Zähme die Wildnis und errichte deine ganz eigene Farm! Sammle und verarbeite Material, um Aufträge auszuführen und die Infrastruktur von Olivingen auszubauen, verbessere dein Werkzeug oder gib neue Outfits und Zubehör in Auftrag.

Zähme die Wildnis und errichte deine ganz eigene Farm! Sammle und verarbeite Material, um Aufträge auszuführen und die Infrastruktur von Olivingen auszubauen, verbessere dein Werkzeug oder gib neue Outfits und Zubehör in Auftrag. Eine Farm mit endlosen Möglichkeiten – Rode das Land, setze alte Betriebe instand und errichte neue, wo immer du es für angemessen hältst. Verbessere deine Farm-Fähigkeiten und stelle Deko-Gegenstände und Anlagen her, darunter Zäune, Futterautomaten für deine Tiere oder Bewässerungsanlagen für deine Felder!

Rode das Land, setze alte Betriebe instand und errichte neue, wo immer du es für angemessen hältst. Verbessere deine Farm-Fähigkeiten und stelle Deko-Gegenstände und Anlagen her, darunter Zäune, Futterautomaten für deine Tiere oder Bewässerungsanlagen für deine Felder! Neue Abenteuer abseits altbekannter Pfade – Während du dein Farmland erkundest, stößt du auf Erdgeister, die dich zu geheimnisvollen, fantastischen Ländereien führen – in Gärten mit immer gleichen Jahreszeiten, auf eine Insel am Himmel oder sogar ins Innere eines Vulkans!

Während du dein Farmland erkundest, stößt du auf Erdgeister, die dich zu geheimnisvollen, fantastischen Ländereien führen – in Gärten mit immer gleichen Jahreszeiten, auf eine Insel am Himmel oder sogar ins Innere eines Vulkans! In Olivingen ist immer was los! – Nimm an Stadtfesten teil und erlebe, wie die ganze Stadt aufblüht! Lerne deine Nachbarn in über 200 einzigartigen Events besser kennen, und vielleicht findest du ja sogar deine große Liebe!

Weitere Meldungen zu Story of Seasons: Pioneers of Olive Town.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren