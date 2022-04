American Arcadia: Entkommt im neuen Action-Plattformer einer tödlichen Reality-Show

Raw Fury und Out of the Blue Games haben einen neuen Action-Plattformer namens "American Arcadia" angekündigt, in dem man inmitten einer Reality-Show um sein Überleben kämpfen muss.

Mit „Call of the Sea“ konnte das Entwicklerstudio Out of the Blue Games einst auf sich aufmerksam machen. Nun haben die Entwickler mit „American Arcadia“ einen neuen Action-Plattformer angekündigt, der sowohl eine 2,5D-Optik als auch eine First-Person-Perspektive miteinander kombiniert.

Eine tödliche Truman-Show

In „American Arcadia“ reist man in eine retrofuturistische Metropole der 70er, in der alle Bewohner in Leben in Saus und Braus genießen. Allerdings ist ihnen nicht bewusst, dass sie die ganze Zeit gefilmt und in alle Welt übertragen werden. Denn Arcadia ist die am meisten geschaute Reality-Show des Planeten, in der man stets seine Popularität aufrechterhalten sollte. Sonst wird man mit dem Tod bestraft.

Die Spieler werden die Stadt erkunden, sich mit Schleichelementen und Hacking beschäftigen und verschiedenste Rätsel lösen, um die Wahrheit hinter Arcadia aufzudecken und zu entkommen. Die Geschichte wird im Dokumentationsstil mit Interviews und Polizeibefragungen erzählt, Dabei wird man mit zwei unterschiedlichen Charakteren spielen, die in unterschiedlichen Perspektiven dargestellt werden. Ein Charakter erlebt ein 2,5D-Abenteuer, während sich der andere in der First-Person umschauen wird.

„American Arcadia“ befindet sich für die Konsolen und den PC (via Steam) in Entwicklung. Jedoch wurden bisher weder die konkreten Konsolen noch ein potentieller Erscheinungstermin genannt. Der offizielle Ankündigungstrailer vermittelt euch bereits einen ersten Eindruck von dem Abenteuer.

Weitere Meldungen zu American Arcadia.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren