Call of Duty Vanguard & Warzone: Roadmap zur vierten Season „Mercenaries of Fortune“ enthüllt

Activision, Sledgehammer Games, Raven Software und Treyarch haben die geplanten Inhalte der kommenden Season von "Call of Duty: Vanguard" und "Call of Duty: Warzone" vorgestellt. Ein Cinematic-Trailer wurde auch bereitgestellt.

In der kommenden Woche wird die vierte Season für „Call of Duty: Vanguard“ und „Call of Duty: Warzone“ an den Start gehen. Unter dem Namen „Mercenaries of Fortune“ werden am 21. (Vanguard) bzw. 22. Juni (Warzone) neue Inhalte geboten. Die offizielle Roadmap verrät bereits, welche Inhalte die Spieler in der nächsten Zeit erwarten können.

Neue Karten, Anpassungen und vieles mehr

Unter anderem wird man einige neue Operator aus der Immortal-Task Force sowie einen 100-stufigen Battle Pass erhalten. Bei den neuen Charakteren handelt es sich um Captain Butcher, Callum Hendry und Ikenna Olowe. Als neue Waffen werden die Marco 5-Maschinenpistole sowie das UMG-8-LMG im Battle Pass zu finden sein. Im Laufe der Season sollen auch der Push Dagger sowie die Vargo-S folgen.

Des Weiteren wird ein saisonales Battle Royale-Event mit acht Herausforderungen geboten. Es wird einige Belohnungen mit sich bringen, die Waffentarnungen, Fadenkreuze, Talismane, Embleme, Sticker und Calling Cards umfassen werden.

In „Warzone“ wird man mit „Fortune’s Keep“ auch eine neue Karte für den Wiederbelebungsmodus erhalten. Der Fokus wird auf schnelle Gefechte liegen, wie man sie bisher von „Rebirth Island“ kannte. Die alte Karte soll nicht permanent ersetzt werden, jedoch wird sie vorerst nicht verfügbar sein.

„Fortune’s Keep“ wird auch neue Verträge mit sich bringen, die unter anderem einen Schwarzmarkt betreffen, der Gegenstände beinhaltet, die man an normalen Kaufstationen nicht bekommen kann. Allerdings wird auch „Caldera“ einige Änderungen erhalten, die die Hälfte der Vegetation entfernen. Dadurch sollte die Sichtbarkeit auf der Karte verbessert werden. Mehr als ein Dutzend Orte von Interesse wurden entweder überarbeitet oder hinzugefügt.

Die Spieler können jedoch auch in „Vanguard“ einige neue Inhalte erleben. Unter anderem werden zwei neue Karten hinzugefügt. Mit „USS Texas 1945“ kommt eine Neuauflage der klassischen Karte aus „Call of Duty: WWII“ ins Spiel. Später in der Season soll auch „Desolation“ folgen. Der „Blueprint Gun Game“-Spielmodus wird ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Abschließend werden auch „Zombies“-Spieler die Rückkehr von „Shi No Numa“ feiern können. Die klassische Erfahrung aus „Call of Duty: World at War“ wird ein neues Gebiet, Easter Eggs, eine Wunderwaffen-Quest und mehr erhalten, sodass auch eine neue Hauptquest rund um die Dunkeläther-Geschichte erlebbar sein wird.

