My Hero Ultra Rumble: Battle Royale-Titel inkl. geschlossener Beta für den Westen angekündigt

Nun kommen auch westliche Spieler in den Genuss des Battle Royale-Titels "My Hero Ultra Rumble". Bandai Namco Entertainment hat eine hiesige Veröffentlichung ebenso wie eine geschlossene Beta bestätigt.

Bandai Namco Entertainment hat bekanntgegeben, dass man das Battle Royale-Spiel „My Hero Ultra Rumble“ auch im Westen veröffentlichen wird. Der Free-to-Play-Titel soll für die PlayStation 4, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC erscheinen. Wer bereits einen Eindruck erhalten möchte, kann sich für eine geschlossene Beta anmelden, die ausschließlich auf PlayStation 4 stattfinden wird.

Es kann nur ein Team übrig bleiben

In „My Hero Ultra Rumble“ treten 24 Spieler gegeneinander an, wobei sie in Teams aufgeteilt werden. Wer sich als letztes noch auf den Beinen halten kann, gewinnt den Wettkampf. Allerdings wird man die „Quirks“ einsetzen müssen, um die Gegner niederzustrecken. Zudem werden drei Arten an Charakteren (Angriff, Unterstützung, Störung) zur Verfügung stehen, die allesamt ihre Stärken und Schwächen haben werden. Diese sollte man auch entsprechend ausspielen.

Die Verantwortlichen haben auch einen Trailer veröffentlicht, der einen Eindruck von „My Hero Ultra Rumble“ gewährt. Allzu viele weitere Informationen zum Spiel wurde bisher nicht verraten. Dementsprechend werden wir abwarten müssen, was Bandai Namco Entertainment in den kommenden Wochen und Monaten zu enthüllen hat.

Einige der im Spiel enthaltenen Charaktere sollten für Fans der Anime- sowie Manga-Vorlage selbstverständlich sein. Unter anderem sind bereits Izuku Midoriya, Himiko Toga, All Might, Dabi, und Katsuki Bakugo bestätigt. Wir werden euch entsprechend auf dem aktuellen Stand halten.

Weitere Meldungen zu My Hero Ultra Rumble.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren