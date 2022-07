PS4 & PS5: Neuerscheinungen der Woche

Diese Woche erscheinen einmal mehr einige neue PlayStation 4- und PlayStation 5-Spiele im Handel. Auf welche Games ihr euch dabei freuen dürft, das verraten wir euch wie gewohnt in unserem kleinen Übersichtsartikel.

Auch diese Woche finden einmal mehr einige frische Spiele für PS4 und PS5 ihren Weg in den hiesigen Handel. Im Vergleich zur Vorwoche sinkt die Zahl der Neuveröffentlichungen spürbar von neun auf fünf. Welche Games genau auf euch warten, erfahrt ihr in den nachfolgenden Zeilen.

Arcadegeddon (PS4, PS5)

Release: 5. Juli 2022

Wir beginnen unsere kleine Übersicht mit dem Multiplayer-Shooter „Arcadegeddon“, in dem ihr mit bis zu drei Freunden gemeinsam Abenteuer erleben könnt. Das Spiel ist ganz klar auf das Mehrspieler-Erlebnis ausgelegt, das PvP mit PvE verbindet. So wollen die Macher unter anderem erreichen, dass jeder Spieler den Titel in seinem ganz eigenen Tempo erleben kann. Ihr dürft verschiedene Areale erkunden, versteckte Goodies finden und auch gegen Bossgegner antreten.

Eure Aufgabe in diesem Spiel ist es, die letzte noch unabhängige Spielhalle vor dem bösen Megakonzern FunFUNco zu beschützen. Der Inhaber der Spielhalle, Gilly, hat die besten Arcade-Games zu einem einzigen großen Spiel verschmolzen, um sein Geschäft zu retten. Allerdings haben die Schurken einen hinterhältigen Virus eingeschleust, weshalb es nun an euch und euren Freunden liegt, den Konzern aufzuhalten.

Yurukill: The Calumniation Games (PS4, PS5)

Release: 5. Juli 2022

Fans von Shoot ‚em up-Spielen sollten indes „Yurukill: The Calumniation Games“ im Auge behalten. Darin müssen sich fünf Teams bestehend aus verurteilten Straftätern gefährlichen Aufgaben in einem Vergnügungspark, dem Yurukill-Land, stellen. Jeder Verbrecher bildet ein Team mit dem ihm zugeteilten Vollstrecker, um idealerweise falsche Anschuldigungen aus dem Weg zu räumen – vorausgesetzt, sie können die Attraktionen überleben.

In bester Genre-Tradition ballert ihr euch euren Weg durch verschiedene Level, um ans Ziel zu gelangen. Immer wieder werden jedoch darüber hinaus eure grauen Zellen gefordert, denn in bester Adventure-Manier wollen ebenfalls diverse Rätsel gelöst werden. Jedes Level endet gewissermaßen mit einem Bosskampf gegen den Vollstrecker, um die falschen Anschuldigen zu entkräften. Damit möglichst viele Spieler diese Herausforderung auf sich nehmen können, bietet der Titel drei Schwierigkeitsgrade (Easy, Normal, Hell).

Matchpoint: Tennis Championships (PS4, PS5)

Release: 7. Juli 2022

Für Freunde des weißen Sports könnte sich derweil ein Blick auf „Matchpoint: Tennis Championships“ lohnen. Im Rahmen der Kampagne erstellt ihr euch euren eigenen angehenden Tennisstar und beginnt eine Profikarriere. Ihr könnt dabei verschiedene Attribute eures Charakters festlegen, etwa seinen Spielstil, und natürlich dürft ihr des Weiteren gleichsam die Ausrüstung und Kleidung eurer Figur vorab definieren.

Die Macher versprechen einzigartige Matches gegen herausfordernde KI-Gegner. Sollte euch das nicht genügen, dürft ihr dank Crossplay-Unterstützung auch gegen Freunde auf anderen Plattformen antreten, um sie über den Tennisplatz zu scheuchen. Um beständig an euren Fähigkeiten feilen zu können, enthält das Game zudem einen Übungsmodus, in dem ihr euren Spielstil nach und nach perfektionieren könnt.

Overrogue (PS4, PS5)

Release: 7. Juli 2022

In „Overrogue“ läuft in der Unterwelt die Suche nach dem nächsten Overlord. Um diesen zu bestimmen, soll dort bald ein großer Auswahlkampf stattfinden. Wenn ihr euch den Titel unter den Nagel reißen wollt, müsst ihr zuvor eifrig Kristalle sammeln und Labyrinthe abschließen.

Gameplay-technisch erwartet euch ein Mix aus Kartenspiel und Roguelite. Es gibt unterschiedliche Labyrinth-Stufen, die immer mit anderen Kartengenres verbunden sind. Mit mehr als 300 Kartentypen sowie 150 Schatztypen und zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten sollte für Langzeitmotivation gesorgt sein.

MADiSON (PS4, PS5)

Release: 8. Juli 2022

Mit „MADiSON“ wartet außerdem noch ein Survival-Horror-Game auf euch, das einen großen Fokus auf psychologischen Grusel setzt. Eure Spielfigur erwacht blutüberströmt in einem dunklen Raum, wo ihr schon bald brutale Foltermethoden erdulden müsst. MADiSON wird von einem Dämon dazu gezwungen, ein finsteres Ritual fortzusetzen und ihr müsst versuchen, das irgendwie zu verhindern und das unheilvolle Treiben zu beenden.

Ein zentrales Spielelement ist eure Sofortbildkamera, mit der ihr Fotos machen könnt, die ihr wiederum für das Lösen verschiedener Rätsel benötigt. Wollt ihr die Wahrheit aufdecken und das Ritual stoppen, kommt ihr um den Einsatz eurer Kamera nicht herum. Darüber hinaus warten mehrere zufallsbasierte Rätsel und Ereignisse auf euch, die in ihrer Kombination für einen hohen Wiederspielwert sorgen sollen.

