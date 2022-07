Alterborn: Releasezeitraum eingegrenzt & Dev-Diary zum Soulslike-Shooter veröffentlicht

Den Start in das Wochenende versüßten uns die Entwickler von Iron Lung Studio mit einem frischen Dev-Diary zum düsteren Soulslike-Shooter "Alterborn", in dem unter anderem über die Gestaltung der Spielwelt gesprochen wird. Passend dazu wurde auch der Releasezeitraum des Titels eingegrenzt.

Im März dieses Jahres kündigte das polnische Entwicklerstudio Iron Lung mit „Alterborn“ einen düsteren Shooter für den PC sowie die Konsolen der aktuellen Generation an, bei dem spielerisch auf das Soulslike-Konzept gesetzt wird.

Um den interessierten Spielern und Spielerinnen einen weiteren Eindruck von dem zu vermitteln, was es mit „Alterborn“ auf sich hat, stellten die Iron Lung Studios zum Start in das Wochenende ein weiteres Entwickler-Tagebuch bereit. Im Zuge des Dev-Diarys wird auf verschiedene Themen wie beispielsweise die Gestaltung der düsteren Spielwelt eingegangen.

Darüber hinaus wird euch ein Blick auf verschiedene Waffen ermöglicht, auf die ihr zurückgreift, um euch in der gefährlichen Welt von „Alterborn“ zu behaupten.

Die Gefahren einer gesetzlosen Welt

In „Alterborn“ verschlägt es euch laut offiziellen Angaben in eine düstere und gesetzlose Welt, in der ihr euch in der Rolle einer der letzten Überlebenden mit einem düsteren Fluch konfrontiert seht. Um dem Fluch auf den Grund zu gehen, erkundet ihr die Zerrütteten Lande und seht euch dabei mit allerlei Gefahren konfrontiert.

Zu den Besonderheiten von „Alterborn“ wird laut Entwicklerangaben die Tatsache gehören, dass der Soulslike-Shooter mit einem dynamischen Schwierigkeitsgrad aufwartet, der sich an eurem Geschick und eurer Vorgehensweise orientiert. Dadurch ist laut den Iron Lung Studios gewährleistet, dass jeder Spieler beziehungsweise jede Spielerin eine auf sich zugeschnittene Spielerfahrung beziehungsweise Herausforderung erhält.

„Alterborn“ erscheint im 2. Quartal 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S.

