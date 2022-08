JoJo’s Bizarre Adventure – All Star Battle R: Umfangreicher Trailer erklärt die Spielmechaniken

Bereits am 2. September 2022 wird mit „JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“ ein neuer Anime-Prügler aus dem Hause Bandai Namco Entertainment für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One, die Nintendo Switch und den PC (via Steam) auf den Markt kommen. Für die Entwicklung zeigen sich die „Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm“-Entwickler von CyberConnect2 verantwortlich.

Ein gewaltiger Kader und zahlreiche Modi

Nun wird uns ein neues Trailer präsentiert, der im Detail auf die verschiedenen Spielmechaniken von „JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“ eingeht. In dem Kampfspiel wird man eine Vielzahl an Kampfkünsten und übernatürlichen Fähigkeiten erleben, wobei 50 unterschiedliche Charaktere aus jedem Handlungsbogen im bisher größten Spiel der Marke zur Verfügung stehen werden.

Spezielle Spielmodi, beliebte Kämpfe aus jeder Handlung und Interaktionen der Helden aus unterschiedlichen Universen werden ebenfalls für eine große Menge Abwechslung sorgen. Unter anderem kann man den All-Star Battle Mode, den Arcade Mode, den Online Mode, den Versus Mode, den Practice Mode und den Gallery Mode erleben, wobei im Hauptmodus auch komplett einzigartige Kämpfe enthalten sein werden. Über 100 Kämpfe mit mit mehreren Einstellungen und Konditionen, speziellen kosmetischen Skins und einzigartige Illustrationen warten auf die Spieler.

Hier ist der umfangreiche Trailer zu den Spielmechaniken von „JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R“:

