NHL 23: Termin, Trailer und Details zur neuen Eishockeysimulation enthüllt

Am heutigen Nachmittag haben EA Sports und EA Vancouver die neueste Eishockeysimulation „NHL 23“ angekündigt. Bereits am 14. Oktober 2022 soll das Sportspiel für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S und die Xbox One veröffentlicht werden, wobei erstmals auch eine Cross-Plattform-Unterstützung in einigen Spielmodi geboten werden soll.

Neue Animationen, mehr Emotionen und harte Crosschecks

Wie die Verantwortlichen mitteilen, wird das Cross-Plattform-Matchmaking im November ins Spiel gebracht und auf die Spielmodi „Hockey Ultimate Team“ und „World of Chel“ begrenzt sein. Allerdings wird „NHL 23“ auch einige weitere Neuigkeiten zu bieten haben. Die Entwickler versprechen 500 zusätzliche „Letzte Chance“-Animationen, die die Spieler zu Verzweiflungstaten bringen. Dadurch kann man auch von den Knien passen und schießen. Zudem hat man den „Zegras-Flip“ hinzugefügt, sodass man Alley-Oops vor dem Tor ausführen kann.

Sonst sollen die KI-Torhüter einml mehr einen besseren Job machen und smarter agieren, wobei sie auch 350 neue Save-Animationen erhalten haben. Darüber hinaus können Mitglieder der Frauennationalmannschaften in Hockey Ultimate Team an der Seite der Männer spielen, auch wenn geschlechterübergreifende Schlägereien nicht möglich sein werden.

EA Sports möchte noch realistischere und reagierende Zuschauer bieten, die die Auswärtsspieler ausbuhen und bei Kontern die eigene Mannschaft nach vorne peitschen. Der Franchise-Modus hat auch einige Neuerungen erhalten, um das Management des Teams zu erweitern.

Mit einem offiziellen Ankündigungstrailer erhalten wir auch einen Eindruck von „NHL 23“:

