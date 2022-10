EA Sports PGA Tour: Erster Teaser-Trailer zur kommenden Golfsimulation veröffentlicht

Im kommenden Frühjahr wird Electronic Arts einmal mehr eine neue Golfsimulation auf den Markt bringen, zu der man heute einen ersten Teaser-Trailer bereitgestellt hat. Mit „EA Sports PGA Tour“ sollen die Spieler alle vier Major-Turniere erleben können, wenn sie den Titel auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC genießen.

Die volle Golferfahrung

Dementsprechend wird man das Masters Tournament, die PGA Championship, die U.S. Open Championship sowie die The Open Championship in vollem Glanz erstrahlen sehen, da die Entwickler mit der Frostbite Engine die Optik sowie die Präsentation des Sportspiels optimiert haben. Dadurch wird man einige der bekanntesten Golfkurse der Welt wie Augusta National mit einer unglaublichen Detailtiefe und Schönheit zu Gesicht bekommen.

Des Weiteren wird man in „EA Sports PGA Tour“ auch die vollständigen FedExCup-Playoffs mitsamt ihrer Kurse sowie die THE PLAYERS Championship präsentiert bekommen, wobei auch zahlreiche bekannte Profi-Spieler und -Spielerinnen wie Jordan Spieth, Lexi Thompson und Jin-Young Ko antreten werden.

Zudem kann man mit ShotLink von CDW sowie Daten von TrackMan ein Echtzeit-Punktesystem und 3D-Flugbahn- und Schwunganalysen in „EA Sports PGA Tour“ begutachten, um auch die eigenen Stärken und Schwächen besser ausloten zu können. Weitere Informationen zum Spiel kann man bei Interesse auf der offiziellen Seite entdecken. Hier ist jedoch erst einmal der offizielle Teaser-Trailer:

