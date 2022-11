God of War Ragnarök: Der Ausreißer – Story-Guide Teil 7

Im nächsten Abschnitt von "God of War Ragnarök" steht erneut Atreus im Mittelpunkt. Was er auf seiner neuesten Mission im PlayStation-Hit erlebt, verraten wir euch im siebten Teil unseres großen Story-Guides.

Achtung, es folgen massive Spoiler: Nachdem ihr mit Kratos und Atreus nun Die Abrechnung überstanden habt, ist es nun an der Zeit für den nächsten Abschnitt ihres Abenteuers in „God of War Ragnarök“. Was euch in Der Ausreißer erwartet und wie ihr diesen Abschnitt der Story erfolgreich besteht, verraten wir euch in Teil 7 unseres großen Story-Guides.

Auf der Suche nach einem Ziel

Im vorherigen Kapitel war Atreus bekanntlich nicht dabei, doch nun kriegen wir wieder mehr von ihm zu sehen. Zu Beginn des Abschnitts versucht Kratos mit seinem Sohn zu reden, allerdings mit eher bescheidenem Erfolg. Es kommt zu einem Streit zwischen unseren beiden Protagonisten an dessen Ende Atreus davonläuft und durch das mystische Tor wieder nach Midgard kommt. Ihr landet in einem verschneiten Wald und sucht nach einem Unterschlupf.

Unterwegs müsst ihr euch mit verschiedenen Gegnern auseinandersetzen. Kurz darauf gelangt ihr zu einem großen Baumstamm, den ihr zur Seite wuchten müsst. Kurz darauf müsst ihr gegen einen Geist kämpfen, dem ihr mit euren Runenpfeilen nichts anhaben könnt. Stattdessen müsst ihr also auf eure normalen Pfeile zurückgreifen. Alternativ könnt ihr auch in den Nahkampf übergehen. Habt ihr den Feind besiegt, erscheinen einige Irrlichter, die ihr auch besiegen müsst.

Im nächsten Gebiet werden sich euch einige stärkere Monster entgegenstellen, doch die sollten kein allzu großes Problem darstellen. Lauft anschließend den Weg entlang. Ihr könnt euch hier nicht verlaufen, da ihr nur in einer Richtung vorankommen könnt. Zwischendurch werdet ihr auch noch ein bisschen klettern müssen, ehe ihr schließlich beim Hain der Zuflucht ankommt, den ihr noch aus dem Vorgänger kennen solltet. Schildkröte Chaurli geht es jedoch ziemlich schlecht.

Wie Atreus bemerkt, befindet sich Freyas einstiges Haus in keinem sonderlich guten Zustand. Natürlich kann Kratos‘ Sohn nicht anders, als dem riesigen Tier zu helfen, weshalb ihr einen Weg finden müsst, um den Kamin im Haus anzuzünden. Danach überlegt Atreus, was er nun machen soll – da erscheinen einigen Raben bei ihm, die schnell um den Jungen herumfliegen und ihn zu den Ida-Ebenen bringen, mitten in Asgard!

Nun müsst ihr Odins Raben folgen, der euch zu seinem Herren führen will. Dafür müsst ihr allerdings erst einmal das Gebiet vor Hrimthurs Mauer durchqueren, das fast schon wie ein Labyrinth anmutet. Es gibt immer wieder Abzweigungen und versteckte Objekte, die ihr finden könnt. Zumindest, wenn die Monster, die in diesem Areal ihr Unwesen treiben, euch Zeit hierfür lassen. Lauft immer weiter auf die wahrlich imposante Mauer zu. Zwischenzeitlich müsst ihr auch ein bisschen klettern oder unter Felsen hindurchkriechen und natürlich kommen ebenfalls eure Runenpfeile zum Einsatz, um den Weg vor euch freizumachen.

Hrimthurs Mauer erklimmen

Am Ende eurer kleinen Reise trefft ihr auf einen anderen Jungen namens Skjöldr, der sich gemeinsam mit einigen anderen Menschen am Fuße der Mauer in einer kleinen Siedlung niedergelassen hat. Ungläubig sieht er Atreus an, als dieser ihm erklärt, er wolle eben jene gewaltige Mauer erklimmen, um zum Allvater zu gelangen. Während er euch staunend hinterhersieht. Der Aufstieg wird nämlich kein Spaziergang!

Die gute Nachricht zur Kletterpartie gleich vorweg: Ihr könnt euch hier nicht „verklettern“. Atreus kann nur einen Weg entlang, auf dem er immer wieder unterbrochen wird. Mal müsst ihr gegen ein paar Gegner (Geist, Irrlichter) kämpfen, mal kleine Rätsel lösen und einen Pfad vor euch freiräumen und auch eine Höhle müsst ihr durchqueren. Allzu sehr fordern sollte euch davon an sich allerdings nichts. Als ihr fast oben angekommen seid, werdet ihr schon erwartet.

Der nordische Gott Heimdall ist nicht sonderlich erfreut darüber, Atreus zu sehen und zieht diesen letztendlich eher widerwillig nach oben. Im folgenden Abschnitt müsst ihr hinter ihm hergehen. Verlaufen könnt ihr euch in diesem Abschnitt nicht. Ihr gelangt zu einem Reittier, auf dessen Rücken ihr eine Stadt erkundet. Der kleine Ausritt endet an der Großen Loge, der Residenz des Allvaters. Odin wird euch dort allerdings nicht empfangen, stattdessen folgt ein Kampf.

Diesen hat Heimdall eingefädelt, um euch auf die Probe zu stellen (und zu quälen). Nachdem ihr die von ihm herbeigerufenen Gegner erledigt habt, wird er sich euch persönlich entgegenstellen. Das Problem an der Sache: Ihr könnt ihn nicht besiegen, nicht einmal treffen. Dennoch müsst ihr ihn nun weiter angreifen und zwar so lange, bis eine Zwischensequenz einsetzt. In dieser wird Thor auftauchen und seinen Götter-Kollegen daran erinnern, dass Odin euch eingeladen hat.

Dieser wird euch anschließend eine kleine Führung durch die Stadt geben und euch erklären, wie die Dinge in Asgard so laufen. Wenig später lernt ihr auch Sif kennen, Thors Frau. Nach einem Minitrip nach Nidavellir erzählt euch euer Gastgeber, dass ihr während eurer Zeit in Asgard ein eigenes Zimmer habt. Wenn ihr zum Schrank geht, könnt ihr eine neue Rüstung sowie einen neuen Bogen ausrüsten – feinste Asen-Arbeit, versteht ist.

Sobald ihr euer Zimmer wieder verlasst, werdet ihr die Asin Thrúd kennenlernen, die Tochter von Thor und Sif. Mit ihr geht sie ein kleines Stück und könnt entscheiden, ob ihr weiter mit ihr eine Runde drehen oder in Odins Arbeitszimmer gehen möchtet. Habt ihr letzteres betreten, folgt eine Zwischensequenz, in der ihr eine neue Waffe erhaltet, ein magisches Schwert namens Ingrid. Folgt dem Allvater anschließend nach unten in eine Höhle, wo er euch offenbart, was sein wahres Ziel ist: Er will in einen Riss blicken, der ihm angeblich die Geheimnisse allen Seins in allen möglichen Realitäten offenbaren könnte.

Am Ende wird Odin euch die Hälfte einer Maske überreichen, deren Gravuren Atreus entziffern kann. Hier endet die Story-Mission Der Ausreißer und ihr werdet mit Donnergott Thor nach Muspelheim geschickt, wo die nächste Hauptquest wartet. Falls ihr bei dieser ebenfalls Unterstützung benötigen solltet, werft gerne einen Blick in unsere weiteren Story-Guides zum Action-Adventure „God of War Ragnarök“.

