Wo Long Fallen Dynasty: So besiegt ihr Wen Chou und Yan Liang – Guide, Tipps

Zwei sind besser als einer? Nicht unbedingt im Falle von Bossgegner-Duos, wie Wen Chou und Yan Liang in "Wo Long: Fallen Dynasty" beweisen. Wir geben euch in unserem Guide ein paar Tipps für diesen Kampf.

Achtung, es folgen Spoiler: Kein Soulslike wäre komplett ohne ein Bossgegner-Duo und das gilt natürlich auch für „Wo Long: Fallen Dynasty“. Darin müsst ihr euch Wen Chou und Yan Liang entgegenstellen, um die es in diesem Boss-Guide gehen soll. In den nachfolgenden Zeilen geben wir euch ein paar Tipps für den Kampf.

Schwerfällig & flink, beide gefährlich

Wen Chou ist das Kraftpaket des Duos und bewegt sich eher langsam. Dafür haben seine Angriffe ordentlich Wumms und richten entsprechend großen Schaden an. Yan Liang auf der anderen Seite ist ziemlich flink unterwegs, doch er kann euch ähnlich gefährlich werden wie sein großer Kollege. Allerdings sehen beide schlimmer aus, als sie sind, denn mit der richtigen Taktik sind beide eigentlich ziemlich gut in den Griff zu bekommen.

Sinnvoll ist es, zunächst einen der beiden Bossgegner anzugreifen und sich danach um den jeweils anderen zu kümmern. Idealerweise solltet ihr mindestens einen KI-Begleiter an eurer Seite haben, der Wen Chou beziehungsweise Yan Liang ablenkt. Einfacher ist es, sich zunächst um ersteren zu kümmern, da er deutlich schwerfälliger unterwegs ist als sein Partner. Seine Angriffe sind zwar nicht ohne, doch wenn ihr diese präzise ablenkt, ist er gut zu handhaben.

Falls ihr es euch zutraut, könnt ihr euch selbstverständlich auch zuerst mit dem kleineren der beiden anlegen, so haben wir es während unseres Playthroughs getan. Sobald ihr die Lebensenergie eines Bosses komplett reduziert habt, wird dieser zusammenbrechen und reglos in der Arena liegenbleiben. Das ist eure Chance, euch voll und ganz um den jeweils anderen „Wo Long“-Bossgegner zu kümmern. Nach einiger Zeit wird der bereits besiegte Gegner jedoch wiederauferstehen.

Wenn das geschieht, geht das Spiel wieder von vorne los. Wenn ihr Wen Chou beziehungsweise Yan Liang zweimal besiegt habt und anschließend den jeweils anderen Bossgegner erledigt, habt ihr den Kampf gewonnen. Natürlich ist das am Ende leichter gesagt als getan, immerhin wollen die Willensanzeigen beider Bosse ordentlich gefüllt werden, was von euch ein sehr gutes Timing erfordert, um die Spezialangriffe mit der Kreis-Taste zu parieren. Da Wen Chous Attacken gut lesbar sind, sollten eure Chancen hier besser stehen, seine Willensanzeige schneller in die Höhe zu treiben und die Konfrontation zu euren Gunsten zu entscheiden.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Boss-Guides angelangt. Falls ihr noch mehr Tipps für die späteren „Wo Long: Fallen Dynasty“-Bossgegner benötigen solltet, werft gerne einen Blick auf unsere übrigen Artikel zum Action-RPG. Ansonsten wünschen wir euch weiterhin viel Spaß im alten China.

Hattet ihr in „Wo Long: Fallen Dynasty" Probleme gegen Wen Chou und Yan Liang?

