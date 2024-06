Shovel Knight: Entwicklung des Nachfolgers offiziell bestätigt

Als „Shovel Knight“ erschien, wurde in Deutschland der Gewinn der Weltmeisterschaft gefeiert. Und nachdem am gestrigen Abend die Heim-EM mit einem Sieg der Nationalmannschaft begann, hatten die Verantwortlichen von Yacht Club Games endlich auch einen offiziellen zweiten Hauptteil des Schaufelritters bestätigt. Keine Frage, beide Dinge sind unmittelbar miteinander verbunden.

Nach zehn Jahren und mehreren Spin-Offs wird es Zeit für einen neuen Hauptteil.

„Wir haben uns verpflichtet, ein Erlebnis zu schaffen, das nicht nur das Erbe von Shovel Knight ehrt, sondern auch bahnbrechende, innovative Gameplay-Mechaniken einführt. Dies ist nicht einfach nur eine weitere Fortsetzung – es ist ein kühnes neues Abenteuer, das Shovel Knight in eine völlig neue Dimension des Gamings führen wird.“ Sean Velasco, Gründer, Yacht Club Games im Rahmen der Ankündigung

Allerdings ist man aktuell noch nicht bereit, um alles zu enthüllen. Nichtsdestotrotz verspricht man eine mitreißende Action und tiefgreifende Mechaniken. Zudem soll der neue Teil den zeitlosen Charme eines „Shovel Knight“-Spiels beibehalten. In den letzten Spielen sollen auch einige subtile Hinweise auf den neuen Titel zu finden sein.

Auch die Spin-Offs erhalten viele neue Inhalte

Dementsprechend sollten wir weiterhin Geduld bewahren und abwarten, bis die Entwickler weitere Details verraten. Zumindest hat Yacht Club Games auch einige Informationen zu den restlichen Spielen der Marke genannt.

Demnach wird „Shovel Knight Dig“ in Kürze einen offiziellen Termin für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhalten. Für die Nintendo Switch, den PC und Apple Arcade ist der Titel, der in Zusammenarbeit mit Nitrome entstand, bereits erhältlich. Der letzte kostenlose DLC „Wicked Wishes“ soll im Laufe des Sommers veröffentlicht werden.

In dem DLC werden mächtige Relikte und Buffs, neue Bossgegner und Feinde und eine Vielzahl an Geheimnisse auf die Spieler warten. Des Weiteren werden zahlreiche Fehler behoben und die Balance der Level-Generierung überarbeitet. Somit wird man auf der PlayStation 5 sowie der Xbox Series X/S nach all den Jahren die bestmögliche Version des Titels erleben können.

Zudem wird auch „Shovel Knight Pocket Dungeon“ ein neues kostenloses DLC-Paket namens „Paradox Pack“ erhalten, das ebenfalls in diesem Sommer auf den Markt kommen soll. Neue Charaktere, Stages, Relikte, Stages und mehr sollen die Spieler weiterhin bei Laune halten.

Mit „Shovel Knight: Shovel of Hope DX“ wurde wiederum eine erweiterte Edition des Originalspiels für den PC angekündigt. 20 spielbare Charaktere, ein nahtloser Online-Mehrspieler und innovative Zusätze wie eine Rückspulfunktion und Speicherstände sollen für das bestmögliche Erlebnisse sorgen.

Somit sollten alle Fans des Schaufelritters auf ihre Kosten kommen können. Weitere Nachrichten zur Marke kann man in unserer Themenübersicht entdecken.

