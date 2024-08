Dead by Daylight: Crossover mit Five Nights at Freddy’s, aber ihr müsst warten

"Dead by Daylight" und "Five Nights at Freddy's" machen gemeinsame Sache. Eine Kooperation wurde angekündigt. Auf das Ergebnis müssen Fans aber noch eine Weile warten.

Fans von “Dead by Daylight” können sich auf neue Inhalte einstellen, die auf einer berühmten Marke aufbauen. “Five Nights at Freddy’s” kommt dank einer Partnerschaft in das Spiel, wie Behaviour Interactive bekannt gab. Der Haken: Spieler müssen noch eine ziemliche Weile warten, bevor sie loslegen können.

Die Ankündigung erfolgte in einem kurzen Tweet auf dem X-Account von „Dead by Daylight“, in dem auf einer Grafik das Spiel selbst und “Five Nights at Freddy’s” erwähnt werden. Als Release-Zeitraum wird der Sommer 2025 angegeben, sodass die Wartezeit etwa ein Jahr beträgt.

Was bringt die Kooperation mit Five Nights at Freddy’s in das Spiel?

Welche Inhalte das geplante Paket enthalten wird, ist offen. Der Umfang wurde bislang nicht enthüllt. Es blieb bei der simplen Bestätigung der Kooperation, die mit dem folgenden Tweet gefeiert wird.

Somit ist unklar, ob Spieler einen Freddy-Fazbear-Killer erwarten können oder lediglich thematische Kosmetika ähnlich wie bei “Attack on Titan” geplant sind.

Trotz der fehlenden Informationen zum Pack selbst hat die Ankündigung eine Menge Aufsehen erregt. Von “Dead by Daylight”-Fans wurde “Five Nights at Freddy’s” immer wieder als Wunschkandidat für neue Inhalte genannt.

Zunächst können sich Spieler in eine Kooperation mit “Castlevania” stürzen. Der Launch steht unmittelbar bevor, wie der folgende Tweet noch einmal deutlich macht. Heute erfahren Spieler mehr.

Last sighted in the clearing. pic.twitter.com/uV7a6mALfp — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) August 5, 2024

Enttäuschung bei Fortnite-Fans

Auch “Fortnite”-Fans rief die Ankündigung auf den Plan. Sie sind weniger begeistert, was einen simplen Grund hat: Viele hatten eine Partnerschaft zwischen “Five Nights at Freddy’s” und dem Battle-Royale-Blockbuster von Epic Games erwartet.

Bereits im Juni sagte FNAF-Entwickler ScottGames: „Vom 1. bis zum 8. August wird jeden Tag etwas Großes veröffentlicht“, um das 10-jährige Jubiläum des Spiels zu feiern. Die Aktion fällt mit dem “Fortnite”-Update 30.40 zusammen, was viele mit einem entsprechenden Crossover zusammenbrachten. Stattdessen erfolgt es mit “Dead by Daylight”.

Der Fortnite-Leaker FNBRbuzz kommentierte die Enttäuschung wie folgt: „Eine riesige verpasste Chance mit Fortnite, das ist alles, was ich sagen werde…“

Immerhin gibt es eine andere Kooperation:

Auch im Epic-Games-Shooter gibt es eine Menge zu tun: Die bevorstehende Saison wird voraussichtlich am 17. August 2024 live gehen und Marvel-Themen umfassen. Kapitel 6 soll im Dezember 2024 folgen.

Weitere Meldungen zu Dead by Daylight.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren