Game Pass August 2024: Das sind die Spiele der ersten Welle

In diesem Monat mussten die Nutzer des Xbox Game Pass ein wenig länger warten, um zu erfahren, welche Spiele im August 2024 in das Abo kommen. Nun hatte Microsoft aber Erbarmen und kündigte die Titel an, die Teil der ersten Spielewelle des neuen Monats sind.

In der ersten Monatshälfte dürfen sich die Nutzer auf drei neue Games freuen. Allerdings verlassen Mitte August auch wieder einige Titel das Abonnement.

Diese Spiele gibt es mit der ersten Welle

Zuletzt wurden am 18. Juli neue Spiele zu dem Xbox Game Pass hinzugefügt. Die Nutzer können sich in „Flintlock: The Siege of Dawn“ auf einen Rachefeldzug gegen Götter begeben, während es in „Dungeons of Hinterberg“ in die österreichischen Alpen geht – allerdings mit Monstern und Dungeons. In „Kunitsu-Gami: Path of the Goddess“ muss ein verfluchter Berg gereinigt und der Frieden wiederhergestellt werden.

Ähnlich abwechslungsreich geht es im Game Pass in der ersten Augusthälfte zu:

7. August – „Creatures of Ava“ (Cloud, PC und Xbox Series X|S): Dieses Action-Abenteuer kommt direkt zum Launch in das Abo. Die Spieler durchstreifen in dem Titel eine Vielzahl von Ökosystemen, lernen ihre Kreaturen kennen und können diese zähmen.

8. August – „Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" (Cloud, PC und Xbox Series X|S): Der verrückte Beuteldachs kommt in den Xbox Game Pass. Dabei können die Nutzer die Titel „Crash Bandicoot", „Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back" und „Crash Bandicoot 3: Warped" in überarbeiteter Grafik erleben.

13. August – „Mafia: Definitive Edition" (Cloud, Konsole und PC): Der Third-Person-Shooter erzählt die Geschichte von Tommy Angelo. Der hart arbeitende Taxifahrer taucht in die brutale Welt des organisierten Verbrechens im Amerika der 1930er Jahre ein.

Diese Spiele verlassen den Game Pass Mitte August

Wo es neue Spiele gibt, müssen einige andere Titel das Abonnement auch wieder verlassen. Vier Spiele fliegen am 15. August aus dem Game Pass, die sich bis zu dem Datum jedoch noch mit einem Mitgliedschaftsrabatt von bis zu 20 Prozent erwerben lassen:

Airborne Kingdoms (Cloud, Konsole und PC)

Offworld Trading Company (PC)

Shadow Warrior 3 (Cloud, Konsole und PC)

The Texas Chain Saw Massacre (Cloud, Console, and PC)

