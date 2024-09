Horizon Zero Dawn Remastered: Spielfortschritt übertragbar und Vergleich mit Original

Nach mehreren Gerüchten in der Vergangenheit kündigte Sony PlayStation das Remaster von „Horizon Zero Dawn“ offiziell an. Das Open-World-Rollenspiel kommt am 31. Oktober in moderner Form für PS5 und PC heraus.

Sieben Jahre sind eine lange Zeit in der Welt der Videospiele, findet Guerrillas Studio-Leiter Jan-Bart van Beek. Die Technologie verbessert sich stetig, weshalb über die Jahre der Wunsch entstanden ist, die Ursprungsgeschichte von Aloy aufzuwerten. Diesen Wunsch haben die Kollegen von Nixxes Software in die Tat umgesetzt.

Auf dem gleichen Qualitätsniveau wie Horizon Forbidden West

Die Entwickler haben realistischere Animationen, Beleuchtungen und Texturen implementiert. Dadurch wird die Grafik auf das Niveau des Nachfolgers „Horizon Forbidden West“ gebracht.

Wer sich zukünftig eine PS5 Pro anschafft, profitiert dank nativer Unterstützung noch von weiteren Verbesserungen:

Qualitativ hochwertigere Wolken

Bessere Schärfentiefe

atmosphärischere Effekte

erhöhte Rendering-Distanz beim Laub

verbessertere Shader für Haut und Haare

und viele andere Überarbeitungen

Die PC-Version hingegen verfügt über das PlayStation-Overlay, das eure Trophäen anzeigt. Ultrawide-Unterstützungen und leistungssteigernde Technologien wie NVIDIA DLSS 3 oder AMD FSR 3.1 sind nutzbar.

Wie gut die visuellen Verbesserungen wirklich ausfallen, zeigt das heute hochgeladene Vergleichsvideo von ElAnalistaDeBits:

Enthalten sind aber nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch über zehn Stunden an neu aufgenommenen Gesprächen. Zudem unterstützt die Neuauflage die 3D-Sound-Technologie der PS5 und dank der SSD-Geschwindigkeit läuft die Schnellreise blitzschnell ab. Selbstverständlich werden auch die Funktionen des DualSense-Controllers ausgereizt.

Wer das Original aus dem Jahr 2017 besitzt, kann für 10 Euro ein Upgrade vornehmen. Nutzt ihr dies, könnt ihr zum Release problemlos eure Fortschritte übertragen. Guerrilla Games hält dies für eine gute Gelegenheit, einen weiteren Durchlauf im „Neues Spiel+“-Modus anzugehen oder im Fotomodus noch schönere Bilder zu machen.

Ihr könnt „Horizon Zero Dawn Remastered“ ab dem 3. Oktober vorbestellen – sowohl für PS5 als auch für PC. An diesem Datum erfahren wir, welche Editionen zur Auswahl stehen und natürlich wie viel diese kosten.

