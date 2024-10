GTA 5: Halloween bringt Untote nach North Yankton

Halloween steht vor der Tür. Und auch in “GTA 5 Online” hält das schaurige Fest der Kinderzahnärzte Einzug. Spieler können mit einem neuen, zeitlich begrenzten Zombie-Modus und vielen gruseligen Extras mitfeiern.

Pünktlich zum Gruselfest bringt Rockstar Games die jährliche Abwechslung in den Online-Modus von “GTA 5”. Das Halloween-Event lockt nicht nur mit neuen Masken und Kostümen, sondern auch mit einer besonderen Herausforderung: Zombies erobern North Yankton.

So erweitert Rockstar Games die Welt von “GTA Online” mit einer neuen Community-Herausforderung, die es den Spielern ermöglicht, in North Yankton gegen marschierende Wellen von Untoten anzutreten. Die Freischaltung des Events erfolgt (im Gegensatz zu den anderen Inhalten) erst in der kommenden Woche.

„Erlebe eine Community-Herausforderung, bei der du in einem neuen zeitlich begrenzten Modus marschierende Wellen von Untoten vertreibst“, kündigt Rockstar Games an. Das lässt einen Hauch “Undead Nightmare” aufkommen. Es ist eine überragende Erweiterung für das nicht mehr ganz taufrische “Red Dead Redemption”.

Halloween in Los Santos: Neue Belohnungen und Herausforderungen

Neben dem Zombie-Modus bietet der Halloween-Event in “GTA Online” noch viele weitere Highlights. Der „Condemned“-Modus kehrt zurück und bringt doppelte GTA$ und RP mit sich.

Spieler können zudem auf zahlreiche gruselige Extras zugreifen, darunter zeitlich limitierte Masken, Gesichtsbemalungen, Hupen und Wackelköpfe. „Für das Spielen von GTA Online erhalten Spieler diese Woche eine schwarze Dämonenziegenmaske kostenlos“, verspricht Rockstar zudem. Das Geschenk wird für Logins bis zum 9. Oktober 2024 gewährt.

Weitere Belohnungen umfassen eine kostenlose rote Dämonenziegenmaske und 100.000 GTA$, wenn zwei beliebige Arena-Modi abgeschlossen werden. Auch gibt es weiterhin exklusive Oktoberfest-Outfits und zusätzliche Halloween-Rabatte auf Fahrzeuge wie den Chariot Romero Leichenwagen oder den Albany Lurcher.

Rabatte und Belohnungen zum Event

Halloween sorgt für mehr Angebote: Spieler von “GTA Online” profitieren von bis zu 50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Fahrzeuge und Outfits. Neben den Preisnachlässen auf Arena-Fahrzeuge und -Werkstätten gibt es auch zusätzliche Vorteile für GTA+-Mitglieder, darunter doppelte Belohnungen in „Lost Vs Damned“ und einen HVY Nightshark im Totenschädeldesign.

Im Rahmen des Halloween-Events stehen zudem viele Fahrzeuge im Fokus. Im Ausstellungsraum von Premium Deluxe Motorsport gibt es unter anderem den Annis Hellion und die LCC Sanctus (mit 30 Prozent Rabatt) zu bestaunen. Wer in der LS-Car-Meet-Serie ein Rennen gewinnt, kann sich zudem den Lampadati Novak als Preisfahrzeug sichern.

Das war längst nicht alles: Auf dem Newswire von Rockstar Games hält der Entwickler weitere Informationen zum Event bereit.

Der Halloween-Event in “GTA Online” ist bereits gestartet und läuft über mehrere Wochen. Spieler können in dieser Zeit an verschiedenen Herausforderungen teilnehmen und exklusive Belohnungen abstauben, während “GTA 6” noch eine Weile auf sich warten lässt.

Erst kürzlich haben Take-Two und Rockstar Games noch einmal bekräftigt, dass der Launch von „GTA 6“ weiterhin für Herbst 2025 vorgesehen ist. Zuvor machten Gerüchte über eine Verschiebung die Runde.

