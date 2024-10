Dragon Ball Sparking! Zero: Die besten Charaktere in allen Z-Punkteklassen im Multiplayer – Guide, Tipps

Eine vernünftige Balance sucht ihr in "Dragon Ball: Sparking! Zero" vergebens. Um dennoch für eine gewisse Chancengleichheit zu sorgen, setzt das Anime-Prügelspiel auf ein Punktesystem. Wir sagen euch, welche Charaktere eure Z-Punkte wert sind.

Satte 17 Jahre haben Millionen Fans weltweit auf „Dragon Ball: Sparking! Zero“, den neuesten Teil der beliebten „Budokai Tenkaichi“-Reihe, gewartet. Nun ist das Spiel endlich erhältlich und bietet mit 182 Charakteren die bisher umfangreichste Kämpferriege der Anime-Prügelspielreihe. Auf eine gute Balance solltet ihr hierbei allerdings nicht hoffen, denn die Macher haben sich bewusst dagegen entschieden, dass jede Figur faire Chancen gegen jede andere Figur hat.

Für den Online-Multiplayer haben sich die Verantwortlichen deshalb ein besonderes System ausgedacht. Ihr habt 15 Z-Punkte beziehungsweise Destruction Points zur Verfügung, die ihr in euer bis zu fünfköpfiges Team investieren dürft. Je mächtiger ein Charakter ist, desto mehr Punkte kostet er euch. Von den stärksten Charakteren könnt ihr dementsprechend nur einen in eure Gruppe aufnehmen. Wir geben euch nachfolgend Empfehlungen für jede Kategorie.

Die besten Charaktere für 10 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Für 10 Z-Punkte bekommt ihr natürlich die mächtigsten Charaktere, die „Dragon Ball: Sparking! Zero“ zu bieten hat. Insgesamt gibt es fünf Charaktere, die ihr für so viele Punkte erwerben könnt und sie alle sind können ohne Übertreibung in die Kategorie „God Tier“ gesteckt werden.

Gogeta als Vierfacher Super-Saiyajin zählt zu den mächtigsten Kämpfern in „Dragon Ball: Sparking! Zero“.

Bei den besagten Kämpfern handelt es sich um Beerus, den Gott der Zerstörung des 7. Universums, und seinen Lehrer Whis sowie die drei Fusionskrieger Vegetto als Super-Saiyajin Blue, Gogeta als Super-Saiyajin Blue sowie Gogeta als Vierfacher Super-Saiyajin.

Die besten Charaktere für 9 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Für satte 9 Z-Punkte könnt ihr aus weiteren erstklassigen Charakteren auswählen. Auch hier stehen euch insgesamt fünf Kämpfer zur Auswahl, die ihr in euer Team aufnehmen könnt. Verglichen mit den nachfolgenden Punktekategorien sind sie noch immer extrem stark, auch wenn es für sie nicht ganz für die Spitzengruppe gereicht hat.

Mit seinem Ultra-Instinkt ist Son-Goku endgültig in göttliche Sphären vorgestoßen.

Zu dieser elitären Gruppe gehören Son-Goku (Super) mit seinem Ultra-Instinkt, Broly (Z) als Legendärer Super-Saiyajin sowie sein Gegenstück aus „Dragon Ball Super“ als Super-Saiyajin Full Power sowie „DBS“-Kämpfer Jiren in seiner Full Power-Form. Komplettiert wird das Quintett vom Fusionierten Zamasu in seiner korrumpierten Form.

Die besten Charaktere für 8 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Der Großteil der noch verbliebenen Kämpfer in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ fällt in diese sowie die nachfolgenden fünf Kategorien. Da eine Aufzählung all dieser Charaktere hier den Rahmen sprengen würde, möchten wir uns auf einige der besten Charaktere aus den noch verbleibenden Gruppen beschränken. Wenn ihr einen davon in euer Team aufnehmt, macht ihr damit absolut nichts verkehrt,

Den Vierfachen Super-Saiyajin hat Son-Goku erstmals in „Dragon Ball GT“ erlangt.

Im Falle der 8-Z-Punkte-Kategorie wären das unter anderem Son-Goku und Vegeta in ihren Super-Saiyajin Blue- sowie Vierfacher Super-Saiyajin-Formen, Son-Goku (Super) mit seinem Ultra-Instinkt Sign sowie Golden Freezer. Darüber hinaus fallen Super Gogeta (Z) und Super Vegetto sowie Kid Boo und Hit in diese Kämpferkategorie. Jeder dieser Charaktere wäre definitiv eine Bereicherung für euer Team.

Die besten Charaktere für 7 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Für 7 Z-Punkte erhaltet ihr einige weitere erstklassige Kämpfer und Kämpferinnen. Hierzu zählen Son-Goku (Z, GT) als Dreifacher Super-Saiyajin oder auch seine aus „Dragon Ball Z: Kampf der Götter“ sowie „Dragon Ball Super“ bekannte Transformation als Super-Saiyajin Gott. Hinzu kommen weitere mächtige Krieger wie Majin Vegeta, Ultimate Son-Gohan sowie Vegetto in seiner Base-Form und Gogeta (Super) in seiner normalen Form und als Super-Saiyajin.

Kale ist in ihrer Super-Saiyajin Berserker-Form ein wahres Monster.

Weitere nennenswerte „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Charaktere aus der 7-Z-Punkte-Kategorie sind Kale in ihrer Super-Saiyajin Berserker-Form, Freezers Bruder Cooler in seiner Finalen Form oder auch Super Janemba aus dem 14. „DBZ“-Kinofilm.

Die besten Charaktere für 6 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Nun sind wir im Mittelfeld der Kämpferriege des Anime-Prügelspiels angelangt. Die meisten Charaktere, die ihr für 6 Z-Punkte bekommen könnt, bewegen sich auf Super-Saiyajin-(2-)Niveau. Es sind somit noch immer ziemlich starke Charaktere, die im Vergleich zu den zuvor genannten Kämpfern und Kämpferinnen allerdings deutlich abfallen. Gegen mächtige Fusionskrieger oder auch gottgleiche Wesen haben sie kaum eine reelle Chance.

Kefla ist eine mächtige Fusionskriegerin, die wir erstmals in „Dragon Ball Super“ gesehen haben.

Starke Spielfiguren, für die sich die Punkte lohnen, wären zum Beispiel Son-Goku und Vegeta (beide Z – Ende) als Super-Saiyajin oder Zweifacher Super-Saiyajin, Future Trunks als Super-Saiyajin oder auch Fusionskrieger Gotenks in seiner Grundform. Hinzukommen Super Baby 1 und Majoob aus „Dragon Ball GT“, Fusionskriegerin Kefla aus dem 6. Universum sowie Majin Boo und Cyborg C17 aus „Dragon Ball Super“.

Die besten Charaktere für 5 Z-Punkte in Sparking! Zero:

In die 5-Z-Punkte-Kategorie von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ fallen Charaktere, von denen ihr den einen oder anderen durchaus in euer Team aufnehmen solltet. Vor allem ans Herz legen möchten wir euch hiervon Son-Goku und Vegeta in ihren Base-Formen (sowohl Z – Ende als auch Super). Wenn ihr zehn Punkte für das passende Duo ausgebt, erhaltet ihr nicht nur zwei sehr starke Charaktere, die sich verwandeln können, sondern auch einen mächtigen Fusionskrieger on top! Während eines Kampfes könnt ihr sie nämlich, die nötigen Fähigkeitspunkte vorausgesetzt, wahlweise zu Gogeta oder Vegetto fusionieren lassen.

Baby-Vegeta gehörte zu den stärksten Kämpfern in „Dragon Ball GT“.

Weitere nennenswerte Charaktere, die ihr für fünf Z-Punkte erwerben könnt, sind Baby-Vegeta, C13 oder beide Brolys (Z und Super). Hinzukommen die beiden „Dragon Ball Super“-Bösewichte Goku Black und Zamasu (die ebenfalls fusionieren können!) sowie die Universum-6-Saiyajins Cabba, Caulifla und Kale.

Die besten Charaktere für 4 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Nun sind wir in einer Kämpferkategorie angekommen, deren Kräftelevel sich größtenteils auf dem der frühen „Dragon Ball Z“-Zeiten bewegt. Für 4-Z-Punkte erhaltet ihr zum Beispiel Son-Gokus Vater Bardock, den bösen Saiyajin Tales, den legendären Helden Tapion oder auch den Großen Saiyaman.

Auch in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ ist Son-Gohan als Großer Saiyaman dabei.

Weitere interessante Charaktere, die ihr aus dieser „Dragon Ball: Sparking! Zero“-Kämpferriege nehmen könnt, wären Captain Ginyu, Oob (GT) sowie die drei Namekianer Lord Slug, Nehl und Piccolo.

Die besten Charaktere für 3 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Mit dieser und der nächsten Kategorie widmen wir uns den Underdogs des Anime-Prügelspiels. Diese Charaktere bestechen nicht mit ihrer überwältigenden Kampfkraft, dafür sind sie ehrlicherweise deutlich zu schwach, sondern mit kreativen Techniken sowie besonderen Fähigkeiten.

Jees ist ein Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos, Freezers Elitekampftrupp.

Kuririn und Yamchu können hinsichtlich ihrer Kampfkraft mit ihren Freunden zwar schon lange nicht mehr mithalten, doch dieses vermeintliche Defizit gleichen sie mit ihren einzigartigen Angriffstechniken gekonnt aus. Neben diesen beiden Figuren möchten wir euch auch Jees wärmstens ans Herz legen.

Die besten Charaktere für 2 Z-Punkte in Sparking! Zero:

Jetzt sind wir in der vorletzten Z-Punkte-Kategorie angekommen und für zwei Punkte erhaltet ihr insbesondere menschliche Charaktere wie Videl oder auch Muten-Roshi. Ein weiterer interessanter Kämpfer ist Guldo, ein Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos, der kurz die Zeit anhalten kann.

Yajirobi ist vermutlich DER Underdog in „Dragon Ball: Sparking! Zero“.

Der unbesungene Held von „Dragon Ball: Sparking! Zero“ und zahlreicher Multiplayer-Gefechte versteckt sich übrigens auch in der 2-Z-Punkte-Kategorie: Yajirobi! Son-Gokus alter Freund verfügt nämlich über eine einzigartige Fähigkeit: Wenn er fünf Fähigkeitspunkte hat, kann er eine magische Bohne essen und so seine komplette Lebensenergie wiederherstellen. Ein enorm mächtiger Skill, der nicht auf einen Einsatz pro Match beschränkt ist.

Der beste Charakter für 1 Z-Punkt in Sparking! Zero:

In der untersten Z-Punkte-Kategorie befindet sich einsam und allein sowie weit abgeschlagen der einzig wahre Champ: Mr. Satan! Er ist mit weitem Abstand der schwächste Charakter des Spiels. Wie Fans wissen, ist dies eine akkurate Einschätzung der Kampfkraft des Kämpfers. Für einen gewöhnlichen Menschen besitzt er zwar eine ziemlich beachtliche Kampfkraft, doch verglichen mit den Superkriegern und Göttern ist seine 1-Z-Punkte-Wertung durchaus angebracht.

Dafür hat es sein Ultimate-Angriff überraschenderweise ziemlich in sich, denn hierbei erhält Mr. Satan etwas Hilfe von Majin Boo!

Damit sind wir nun auch am Ende unserer kleinen Übersicht angekommen, für welche Charaktere aus „Dragon Ball: Sparking! Zero“ ihr im Online-Multiplayer besten Gewissens eure Z-Punkte ausgeben könnt. An dieser Stelle noch eine mögliche Teamkonstellation, die wir euch empfehlen möchten: Gogeta als Vierfacher Super-Saiyajin, Jeeze und Yajirobi. Ansonsten wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit dem Anime-Prügelspielhit.

Wie sieht euer Dreamteam in „Dragon Ball: Sparking! Zero“ aus?

Weitere Meldungen zu Dragon Ball: Sparking! Zero.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren