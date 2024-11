PS5 Pro: In Japan ein Erfolg, aber wie läuft es in den USA?

Die PS5 Pro zeigt in Japan beeindruckende Verkaufszahlen und übertrifft ihren Vorgänger deutlich. Auch in den USA lief der Verkaufsstart “solide", wie wir seit heute wissen.

Nach Monaten der Spekulationen wurde die PS5 Pro Anfang November veröffentlicht. Die Ankündigung hatte kontroverse Diskussionen über den Preis und die Notwendigkeit eines Mid-Generation-Upgrades ausgelöst. Doch diese Vorbehalte scheinen zumindest in Japan und den USA keinen negativen Einfluss auf die Verkaufszahlen zu haben.

Sony hatte im Vorfeld angedeutet, dass die Vorbestellungen der PS5 Pro die der PS4 Pro übertroffen hätten. Erste Verkaufszahlen und Marktdaten deuten darauf hin, dass die Konsole tatsächlich eine solide Marktperformance zeigt.

Verkaufsstart in den USA offenbar keine Enttäuschung

Circana-Analyst Mat Piscatella teilte am Wochenende mit, dass der Verkaufsstart der PS5 Pro in den USA vergleichbar mit dem der PS4 Pro im Jahr 2016 ist. Konkrete Verkaufszahlen stehen noch aus, jedoch bezeichnete Piscatella den Launch als „solide“.

Genaueres könne der Analyst aber erst später sagen. Im Wortlaut heißt es: “Die PS5 Pro hatte ebenfalls einen soliden Start in Bezug auf die Stückzahlen – im gleichen Bereich wie bei der Markteinführung der PS4 Pro. Aber darauf werde ich in einigen Wochen genauer eingehen.”

Zum Vergleich: Die PS4 Pro startete in den USA damals mit einem Preis von 399,99 US-Dollar, während die PS5 Pro mit 699,99 US-Dollar deutlich teurer ist – ein Anstieg, der sich nur zu einem Teil mit der Inflation erklären lässt:

Sony sieht die PS5 Pro nicht als dominierende Hardware, sondern als Ergänzung im PlayStation-Portfolio. Die PS4 Pro machte etwa 15 Prozent der Gesamtverkäufe der PS4 aus, ein ähnlicher Anteil wird auch für die PS5 Pro angestrebt.

Erste Zahl zur PS5 Pro kam aus Japan

In Japan konnte sich die PS5 Pro in der ersten Verkaufswoche klar an die Spitze der Einzelhandelscharts setzen. Laut den Daten des Branchenmagazins „Famitsu“ wurden zwischen dem 4. und 10. November 2024 rund 78.000 Exemplare verkauft.

Damit übertrifft die PS5 Pro ihren Vorgänger, die PS4 Pro, die 2016 in der ersten Woche 65.194 Mal abgesetzt wurde.

Die Nintendo Switch OLED, der zweitplatzierte Konkurrent, erzielte in der vergangenen Woche 42.297 Verkäufe und dürfte in den nächsten Charts wieder an der Spitze sein. Die Standard-Version der PS5 erreichte 8.571 Verkäufe, während die Digital Edition mit lediglich 1.503 Verkäufen deutlich abgeschlagen war – allerdings nicht so sehr wie die Xbox-Konsolen:

Für Europa liegen noch keine genaueren Angaben vor, allerdings sollten sie in den nächsten ein oder zwei Wochen mit den ersten Charts eintreffen, bevor Sony Interactive Entertainment Anfang 2025 den Geschäftsbericht für das laufende Quartal veröffentlicht. Die Geschäftszahlen für das vergangene Quartal werden in diesem Artikel behandelt.

Eines scheint aber festzustehen: Im Gegensatz zu vielen Mutmaßungen scheint es sehr wohl ein Interesse an der PS5 Pro zu geben, trotz des kostspieligen Konzepts.

