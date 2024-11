Pacific Drive: Goldene Geheimnisse im dritten Content-Update

Nach dem bisher größten Update für „Pacific Drive“ steht nun das nächste zum Download bereit. Es nennt sich „Trips and Treasures“.

Wer noch mehr Geheimnisse aufdecken möchte, sollte sich jetzt erneut in den Pazifischen Nordwesten begeben. Unter anderem werdet ihr auf verschiedene Arten von Goldmuscheln stoßen, die an Bäumen hängen. Alle von ihnen enthalten kosmetische Gegenstände für euer Fahrzeug und eure Garage. Jedoch müsst ihr zuerst herausfinden, wie ihr die Muscheln knacken könnt.

Schaut euch das Update-Video zu „Pacific Drive“ an:

Neues Pack kann gekauft werden

Eine weitere Neuerung ist das kostenpflichtige Frosted Customization Pack, für das ihr 4,99 Euro zahlt. Folgende Inhalte stecken drin:

Schneeflocke (Antennenaufsatz)

Frozen Steering Wheel (Lenkrad)

Schneemann (Wackelkopf)

Der verchromte Rodelschlitten (Haubenverzierung)

Schneeglöckchen (Spiegel-Ornament)

Blizzard (Abziehbild-Kit)

„Pacific Drive“ ist für PlayStation 5 und PC verfügbar. Der Preis beträgt 29,99 Euro. Im Hinblick auf den Metascore von 79 Punkten könnt ihr bei diesem Preis nichts falsch machen. Allerdings ist die Controller-Steuerung ziemlich holprig, weshalb ihr lieber auf dem PC spielen solltet.

Es handelt sich hierbei um ein rasantes Survival-Abenteuer, das euch in die First-Person-Perspektive versetzt. Euer Auto ist euer einziger Begleiter. Jeder Ausflug in die Wildnis stellt euch vor einzigartige Herausforderungen. Sammelt dabei Ressourcen und schaut, was sonst noch im Sperrgebiet zurückgelassen wurde. In einer verlassenen Werkstatt habt ihr schließlich die Möglichkeit, euer Fahrzeug zu reparieren und zu verbessern.

Weitere Meldungen zu Pacific Drive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren